SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto, o quasi, passa per Fiuggi.

Domenica 24 aprile, alle ore 15, presso lo stadio ‘Capo ai prati’ di Fiuggi, ci sarà il fischio d’inizio di Fiuggi-Porto d’Ascoli, uno dei match clou della 30esima giornata del girone F di Serie D. Dopo aver conquistato un importantissimo punto sul campo del Pineto nel recupero infrasettimanale valido per la 26esima giornata, gli ‘orange’ di mister Ciampelli andranno a Fiuggi per tentare il colpaccio su una delle candidate per i play-off.

I frusinati, quarti in classifica con 47 punti, hanno vissuto fino ad ora una stagione di alti e bassi, ma sono sempre stati in grado di rimanere nelle zone alte del gruppo. Il mese nero di febbraio, conclusosi con il tris ricevuto dal Tolentino a seguito di altre tre sconfitte, sembra aver dato una strigliata ai ragazzi di Fabrizio Romondini. Da lì, infatti, sono succeduti sei risultati utili consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi), con l’unico k.o. che è arrivato in trasferta contro il Vastogirardi (3-1) proprio nell’ultima giornata prima della sosta pasquale.

Probabile formazione Fiuggi (4-3-3): Novi, Frabotta, Turzo, Jakubiv, Montesi; Tajani, Manari, Rizzitelli; Palladini, Sowe, Prosperini (All. Romondini).

Sono solo quattro i punti di differenza tra il Fiuggi e il Porto d’Ascoli: un vero e proprio scontro diretto per i play-off, viste le cinque partite che dividono dal termine del campionato. Una sconfitta per l’una o per l’altra formazione potrebbe capovolgere o riaffermare il destino riguardante la stagione delle due squadre. All’andata gli ‘orange’ riuscirono nell’impresa di battere per 1-0 i frusinati; chissà che domenica non possano ripetersi e riaprire nuovamente le sorti del girone.