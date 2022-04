Serie A1 ginnastica artistica femminile, la World Sporting Academy torna in pedana

La società sambenedettese disputerà la terza prova il 23 aprile al PalaVesuvio di Napoli. La tecnica Elena Konyukhova: "Stiamo meglio, ma non siamo ancora al 100%. Sappiamo che non entreremo in Final Six, puntiamo al prossimo anno"