FERMO – L’ultimo appuntamento del cartellone della stagione teatrale di Fermo, realizzato dal comune con il contributo di MiC e della Regione Marche, sarà con Virginia Raffaele, in scena al teatro dell’Aquila sabato 23 aprile, alle ore 21, e domenica 24 aprile, alle ore 17, con lo spettacolo “Samusà”.

Dopo il successo a teatro del precedente “Performance” e dopo gli anni che l’hanno vista protagonista in TV, Virginia Raffaele è tornata al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo completamente nuovo, scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e Federico Tiezzi, che ne firma anche la regia. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini.

Samusà significa “fai silenzio” nel gergo dei giostrai, un mondo che la Raffaele conosce bene perché è nell’ambiente del luna park che si è svolta la sua infanzia reale, un periodo che costituisce lo spunto principale per questo spettacolo legato a questo mondo fantastico e a tratti surreale. E così, in quel modo tutto suo di divertire ed emozionare, stupire e coinvolgere, commuovere e far ridere, questo one woman show si sviluppa attraverso una serie di storie e una galleria di ritratti ironici e vivaci.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park – racconta la Raffaele. “Facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

Il racconto che fa della sua vita è pieno di ricordi, sogni, storie interessanti nate in seguito a quel groviglio di emozioni e sensazioni che un’infanzia vissuta tra le giostre e le carabine del tiro a bersaglio le ha lasciato. Tanti i personaggi che riscostruisce, molteplici le voci che riecheggiano nei dialoghi e nei monologhi cui quest’artista eclettica e originale si abbandona: ci sono cantanti, ballerine, soubrette, attrici e donne della politica che si aggirano, come tutti, nell’immenso luna park della vita, la cui atmosfera festosa viene resa sempre più autentica e reale da una scenografia ad effetto, dove pian piano trovano posto ruote e giostre, saltimbanchi, acrobati e giocolieri, che del luna park sono l’emblema. E a fare da collante c’è il talento della protagonista che, attraverso i suoi rapidissimi cambi d’abito, la sua disciplina nel linguaggio del corpo e nell’uso della voce, dimostra un’indiscutibile padronanza di sé e della scena.

Diplomata all’ Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, Virginia Raffaele ha studiato danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza e arti circensi e nel 2001 ha fondato il trio comico “Due interi e un ridotto”, cui ha fatto seguito un intenso percorso teatrale, televisivo, radiofonico e cinematografico, dove vanta partecipazioni sia come attrice che come stunt woman. Nel 2017 è stata protagonista su Rai 2 del primo show televisivo condotto e ideato da lei stessa “Facciamo che io ero”, mentre nel 2018, sul canale Nove, è andata in onda “Come quando fuori piove”, un’innovativa serie televisiva con quattro protagoniste scritte e interpretate dalla stessa Virginia. Nel 2019 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo e nello stesso anno ha prestato la voce a Morticia Addams in “La Famiglia Addams” di Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Biglietteria e informazioni: AMAT 071 2072439; biglietteria Teatro dell’Aquila: 0734 284295. Biglietti nei ticket store del circuito AMAT/Vivaticket, online www.vivaticket.com.