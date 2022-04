SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il comunicato stampa giunto stamane in redazione da parte del Comitato per la Difesa di Porto d’Ascoli, dal titolo “No al nuovo stadio“, ci ha dato lo spunto per approfondire e fare chiarezza su un tema caldo della nostra città, sul quale prima o poi anche l’amministrazione dovrà esporsi concretamente.

Il progetto del nuovo Campo Ciarrocchi, di cui avevamo già scritto tempo fa (qui il link https://www.rivieraoggi.it/2022/03/26/350030/nuovo-ciarrocchi-il-porto-dascoli-presenta-ufficialmente-il-progetto/) è stato preso come modello anche da media nazionali, che hanno elogiato la lungimiranza di un piccolo club di Serie D, capace di sognare in grande.

Eppure, la visione di patron Vittorio Massi, non ha messo tutti d’accordo. A puntare i piedi, sono stati proprio una piccola frangia dei suoi concittadini che, a nome del Comitato per la Difesa del Porto d’Ascoli (di cui ci piacerebbe conoscerne i componenti), scrivono quanto segue:

“L’ampliamento del Ciarrocchi è un disegno inaccettabile per chi ha a cuore il nostro amato quartiere e non solo le proprie ambizioni. Il Ciarrocchi, allo stato attuale, è un gioiellino adatto alle esigenze per le quali era stato pensato: settore giovanile e calcio dilettantistico. Come può quella zona essere adatta a ricevere l’afflusso di 3/4.000 persone. Ma davvero per le ambizioni di qualcuno si può pensare di farlo diventare uno stadio adatto ad ospitare dei campionati professionistici?”.

Domanda che noi abbiamo girato direttamente a Vittorio Massi, che di ambizione ne ha da vendere e vuole ridare lustro ad una zona che rischierebbe di diventare un’area Brancadoro 2.0.

Queste le sue parole: “Ho letto molte falsità sulla stampa, che spesso si limita a riportare notizie senza accertarsi prima che siano vere. Chi parla di un progetto da 4 mila posti, non ha la minima idea di quale sia il nostro progetto, anzi probabilmente non l’ha nemmeno letto. Noi vogliamo inserire due nuove tribune ai lati, che non inficerebbero nè sul Parco Naturale della Sentina, nè tantomeno sul panorama marino, visto che l’altezza della struttura sarà contenuta e non andrà oltre i 900 posti. Invito le persone che protestano a guardare le partite del Ciarrocchi la domenica: al massimo facciamo 50 spettatori, il Mariner ne fa di più. Parlare di un afflusso di 4 mila persone è fuorviante oltre che errato”.

Insomma mettere i bastoni tra le ruote ad un progetto che permetterebbe di far crescere Porto d’Ascoli sia come quartiere, sia dal punto di vista sportivo (con molti ragazzi in più che potrebbero usufruire della scuola calcio) sarebbe l’ennesima occasione sprecata. Trovare un’altro presidente con la stessa ambizione e visione della città non sarà facile.