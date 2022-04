SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria sofferta contro il Vastogirardi, i rossoblu tornano ad allenarsi per preparare la gara contro il Notaresco in programma per domenica 24 aprile alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”. Di seguito le interviste all’attaccante Ameth Fall e al fisioterapista Marco Minnucci.

Fall: “È stata una vittoria importante per il proseguo del campionato, siamo partiti un po’ tesi ma abbiamo portato a casa i tre punti. Notaresco? Sarà un’altra battaglia e una grande prova di carattere per fare capire che siamo una squadra forte. Non mi pongo limiti e non mi accontento, cerco sempre di arrivare in alto. Per me ogni giorno è una sfida. Cosa è per me San Benedetto? Mi sono ambientato subito, spero di fare dei grandi progetti per la città”.

Minnucci: “Non ci sono grosse situazioni in infermeria, soltanto Lorenzoni ha avuto un problema al polpaccio ad inizio settimana. Il resto della squadra è affaticata per la gara giocata da domani si ricomincia a pieno ritmo per preparare la partita di domenica contro il Notaresco.