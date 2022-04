FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 42enne della Toscana per aver truffato un cittadino fermano.

Dovrà, appunto, rispondere di truffa come comunicato dall’Arma in una nota stampa giunta in redazione il 21 aprile.