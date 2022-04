Knoflach 6,5 Porta inviolata per il portiere austriaco. Non viene impegnato moltissimo dall’attacco degli ospiti ma si fa trovare pronto sulla conclusione da lontano direttamente da calcio di punizione di Ruggieri.

Alboni 5,5 Primo tempo brutto del terzino ex Imolese dove sbaglia delle scelte e dei passaggi. Meglio nell’ultimo quarto d’ora del secondo tempo: recupera dei palloni importanti e ferma delle potenziali ripartenze.

Tomas 7 Il difensore croato compie una grande gara fatta di cattiveria agonistica e di molti interventi in anticipo. Limita un attaccante pericoloso e rapido come Guida concedendogli poco e niente.

Conson 6 Gara sufficiente del 3 rossoblu. Bene in alcune circostanze ma nel finale esce a vuoto su Guida lasciando solo Gallo che sciupa malamente davanti a Knoflach, salvando i rossoblu.

Pica 5,5 Prestazione poco convincente dell’ex Lazio che ha sostituito lo squalificato Lorenzoni. La rapidità di Alagia lo mette in difficoltà, in fase offensiva non si propone spesso ma quando lo fa prova a crossare mancando di precisione.

Buono 6- Torna titolare in mezzo al campo dopo la panchina con il Castelnuovo Vomano. Partita sottotono dell’ex Monterosi, sbaglia troppi passaggi nel primo tempo mancando di precisione. Meglio nel secondo tempo. Esce al 30′ st per Angiulli.

Lulli 6,5 Gioca una buona gara, molti dei palloni giocati passano dai suoi piedi e si propone sempre per aiutare il compagno. È suo l’assist che permette a Fall di poter segnare il gol vittoria. Esce al 40′ st per Zanazzi. Esce al 18′ st per fare posto Cardella.

Frulla 6+ Nella prima frazione di gara gioca con il freno tirato, sbaglia qualche passaggio di troppo e non sfrutta gli spazi per gli inserimenti. Colpisce una traversa dopo un grande stacco di testa. Cresce nel secondo tempo ed è fondamentale il recupero ad inizio secondo tempo quando contrasta in angolo una ripartenza pericolosa. Esce al 18′ st per Cardella.

Lisi 7 Altra bella prestazione del classe 01′, è il ragazzo più informa dei rossoblu al momento. Corre a tutta fascia e non si risparmia mai. Il gol del vantaggio nasce grazie ad una sua giocata lesta battendo il corner velocemente verso Lulli, lasciato tutto solo.

Fall 6,5 Il “Black Panther” ci mette lo zampino un’altra volta. Nonostante non sia stato autore di giocate pericolose, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto depositando in rete un ottimo cross di Lulli. La sua rete è fondamentale e regala tre punti pesanti contro una buona squadra.

D’Agosto 5 Viene schierato dal 1′. Non entra in partita, sbaglia troppi passaggi e va in difficoltà. Giornata no del classe 03′ ma deve assolutamente ripartire e un giocatore come lui può dare una mano in queste ultime battute di campionato. Viene sostituito all’11’ st per Amoruso.

Amoruso 6 Subentra al posto di D’Agosto e gioca una partita ordinata.

Cardella 6+ Prende il posto di Frulla. Entra bene in partita e con il giusto atteggiamento. Cerca sempre di rimediare all’errore fatto e colpisce la traversa nel finale di gara con un bolide da fuori area.

Angiulli 6 Sostituisce Buono e gioca l’ultimo quarto d’ora.

Zanazzi sv Sostituisce Lulli e prende parte agli ultimi istanti di partita.

Alfonsi-Visi 6,5 Dopo una Pasqua amara, calcisticamente parlando, la Samb torna alla vittoria e lo fa battendo 1-0 il Vastogirardi. Non è stata una bella partita da vedere soprattutto nel primo tempo dove sono stati sbagliati tanti passaggi e i giocatori erano un po’ statici in mezzo al campo. Nel secondo tempo è cambiato poco ma Fall riesce a sbloccare il risultato. La formazione di Prosperi ha creato delle situazioni pericolose creando qualche grattacapo alla difesa di casa grazie all’agilità dei propri attaccanti. Nonostante tutto l’importante era portare i tre punti a casa per poter ripartire nel modo migliore ma adesso è il momento di preparare la gara contro il Notaresco e provare a chiudere il discorso salvezza una volta per tutte.