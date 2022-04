GROTTAMMARE – Gli storici Isabella Insolvibile e Costantino Di Sante dialogheranno sui luoghi comuni e su altri nodi storiografici legati alla complessità della Resistenza italiana per il quarto appuntamento della rassegna culturale “I conti con la Storia”.

L’incontro si terrà venerdì 22 aprile alle ore 18,30 presso l’Ospitale delle Associazioni (via Palmaroli, centro storico).

Al dibattito seguirà, alle 21,15, la proiezione del film “I nostri anni” di Daniele Gaglianone, una delle pellicole che meglio ha descritto i motivi che portarono i giovani di allora alla scelta partigiana. Ingresso libero.

Costantino Di Sante, curatore della rassegna, così presenta l’incontro: “Nonostante le ricerche storiche hanno dimostrato il contrario, come mai nel nostro Paese si è radicato e diffuso un uso pubblico teso a mettere in discussione la storia e i valori della Resistenza? La sua storia viene spesso banalizzata, ricordata in modo agiografico e troppo spesso criminalizzata. I partigiani descritti come ladri di polli, banditi e traditori. In diversi dibattiti televisivi e in svariati siti internet, chi lottava per la libertà viene equiparato ai militi di Salò contribuendo a far scomparire dalla scena torti e ragioni, motivazioni e ideali. Svariate vicende che hanno caratterizzato il movimento di Liberazione sono ricordate più per gli episodi di violenza da parte dei “ribelli”, che per la sconfitta degli occupanti nazifascisti”.

“I conti con la storia” è una rassegna di storia contemporanea promossa dall’assessorato allo Sviluppo e Promozione, con la collaborazione dell’associazione culturale Blow Up per gli aspetti organizzativi e libreria Nave Cervo.