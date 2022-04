SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post gara della vittoria odierna dei rossoblù, abbiamo intervistato ai nostri microfoni i tecnici Sante Alfonsi, Fabio Prosperi e il difensore Diego Conson. Di seguito le loro dichiarazioni.

Alfonsi: “Abbiamo passato una brutta Pasqua calcisticamente parlando ma oggi era importante vincere. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo fatto una buona partita forse rischiando troppo nell’ultima azione in cui loro potevano pareggiare. Vastogirardi? È una grande squadra ed è molto organizzata, possono arrivare in alto. Play-off? Non ci pensiamo, ora testa alla gara di domenica”.

Conson: “È stata una partita sofferta anche per merito del Vastogirardi che ha fatto una bella gara. È difficile giocare ogni tre giorni e forse siamo scesi in campo un po’ stanchi nell’ultimo periodo. Ora abbiamo due partite in casa e dobbiamo chiudere il discorso salvezza”.

Prosperi: “Non meritavamo di perdere, sono curioso di rivedere il contatto in area su Guida poi abbiamo avuto diverse situazioni in cui potevamo segnare. La Samb ha fatto la sua partita. Abbiamo molte partite da giocare e sarà difficile. Futuro? Penso solo alla salvezza con il Vastogirardi”.