FINORI 6,5 Sempre attento quando viene chiamato in causa. Ormai schierare il portiere under non è un azzardo in termini di sicurezza tra i pali.

PETRINI 6+ Ha sui piedi la palla del colpaccio a 10 dalla fine, ma calcia sul primo palo e Mercorelli glie la blocca. Forse poteva fare meglio. Per il resto buona prestazione.

PASSALACQUA 6,5 Partita ordinata, non rischia mai nulla ed è insuperabile sulle palle alte.

SENSI 6,5 Fa valere fisico e centimetri e spazza il pallone quando necessario, memore dell’erroraccio di Recanati. Gran chiusura su Romano che salva un gol.

PASQUALINI 6+ Prestazione più difensiva che offensiva, non corre grossi pericoli. Gioca pulito e fa valere la sua esperienza su Rea.

ROSSI 7 Corre per tutto il campo e non si risparmia nel pressing. Esce inevitabilmente coi crampi dopo aver dato tutto ciò che aveva e anche qualcosa di più.

D’ALESSANDRO 6,5 Un bel sinistro fuori di poco nel primo tempo e tanta quantità nella ripresa. Eredita la leadership tecnica da capitan Napolano, i compagni lo cercano e lui si fa sempre trovare pronto.

EVANGELISTI 7 In costante crescita da inizio stagione. Dà continuità dopo l’ottima prestazione col Nereto, a memoria si fatica a ricordare un suo pallone perso. Il migliore.

VERDESI 6,5 Ha la migliore occasione del primo tempo, ma Bosco si immola sulla linea. Con le sue accellerazioni crea problemi alla retroguardia abruzzese, non a caso Rea è costretto a spendere il giallo per evitare che arrivasse in porta. Meno propositivo quando si sposta a sinistra, impegnato più a difendere.

BATTISTA 6 Si fa male in un modo che più sfortunato non si può. Stoppa male e cade col peso del corpo sul pallone. Col Pineto stanco ed impaurito avrebbe fatto molto comodo.

SPAGNA 6 Meno nel vivo del gioco rispetto al solito, resta un po’ isolato. Forse c’era un rigore ai suoi danni in uno scontro con Bosco.

CLERICI 6,5 Entra a freddo al posto di Battista e gioca una buona partita, galvanizzato dal gol di domenica. A Fiuggi, può essere una soluzione interessante anche dal primo minuto.

CIAMPELLI 7 A fine partita ha un sorriso diverso, sa dell’importanza di questo punto che lo porta a quota 43 in classifica (gli stessi punti della Vastese, 5a). Difficile anche per lui restare con i piedi per terra. Azzeccata anche la mossa del portiere under dal primo minuto che gli permette di schierare il doppio centrocampista Over con Rossi e D’Alessandro, fondamentali per contenere le avanzate biancocelesti.