PINETO – Ciampelli sorride, ma non si monta la testa.

Queste le sue parole post Pineto-Porto d’Ascoli, gara finita a reti bianche.

Davide Ciampelli: “E’ un punto che rende merito al lavoro fatto da questi ragazzi. Loro sono una squadra attrezzata, che alla vigilia del campionato puntava senza nascondersi ai primissimi posti. Abbiamo anche avuto le occasioni per andarla a vincere ma il pareggio è giusto. Siamo sempre più vicini al nostro obiettivo, ma ancora non l’abbiamo raggiunto. Il girone F è incredibile, in qualsiasi altro raggruppamento con 43 punti si sta tranquilli, ma qui tutti muovono la classifica ogni domenica. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada. Le condizioni di Battista? E’ stato sfortunato perchè gli è rimasta sotto la palla, è un’ulteriore tegola che si aggiunge all’infortunio di Giordano. Speriamo di riaverlo dopo Fiuggi”.