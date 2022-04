Note: San Benedetto del Tronto, 14° nuvoloso. Campo non in buone condizioni, in molte zone non è presente l’erba. Samb in completo rossoblu, Vastogirardi in tenuta gialla. 800 gli spettatori presenti.

Angoli 8-1

Ammoniti Minchillo, Morra, Fall, Montuori, Gargiulo, Tomas, Ruggieri, Secondo.

Espulsi

Marcatori Fall (22′ st)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Tomas, Lisi, Buono, Frulla, D’Agosto.

A disposizione: Sprecacè, Cardella, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Angiulli, Peroni, Zanazzi, Morra. Allenatore Sante Alfonsi

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Gargiulo, Donatelli, Irace, Salatino, Guida, Alagia.

A disposizione: Castelli, Secondo, Mazzeo, Rinaldi, Acunzo, Dargenio, Gallo, Buglia, Prado Fusero. Allenatore Fabio Prosperi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

10′ Contatto dubbio in area di rigore della Samb, con Guida che cade a terra ma l’arbitro lascia correre.

13′ Punizione dai 40 metri per i gialloblu, Ruggieri va al tiro ma il pallone finisce in Curva.

15′ Ci prova la Samb: cross dalla destra di Alboni sul secondo palo per Lulli che conclude al volo ma spara alto. Occasione sprecata del numero 6 che avrebbe potuto stoppare il pallone.

23′ Altra conclusione dei rossoblu: prova dal limite Frulla con il destro, pallone alto.

27′ OCCASIONE SAMB: cross dalla sinistra di Lisi sul secondo palo per D’Agosto che perde il tempo a pochi passi dalla porta e non riesce ad arrivare sul pallone.

34′ Ammonito Minchillo, intervento in ritardo ai danni di Frulla.

36′ TRAVERSA DELLA SAMB: calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Lisi sul primo palo, colpisce di testa Frulla che anticipa Di Stasio ma il pallone si stampa sul montante.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 0-0 il primo tempo tra i rossoblu e gialloblu.

SECONDO TEMPO

8′ RIPARTENZA DEL VASTOGIRARDI: sbaglia D’Agosto in attacco e innesca il contropiede di Guida che serve Salatino ma viene fermato in tempo da Frulla che contrasta in angolo.

10′ Ammonito Morra per aver superato la linea del campo.

11′ Cambio dei rossoblu: esce Amoruso per D’Agosto.

15′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: tiro dai 30 metri direttamente da calcio di punizione di Ruggieri, Knoflach respinge e sulla ribattuta Guadalupi conclude al lato facendo la barba al palo.

18′ Altra sostituzione per la Samb: esce Frulla dentro Cardella.

20′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: azione sviluppata dalla destra con Alagia che avanza verso l’area di rigore e scaricare al limite per Salatino che conclude con il sinistro a giro alto poco sopra la traversa.

22′ GOL DELLA SAMB: batte velocemente il calcio d’angolo Lisi e serve Lulli che di prima intenzione crossa in mezzo e trova il colpo di testa di Fall che deposita in rete, 1-0.

23′ Cambio del Vastogirardi: esce Donatelli per Secondo.

26′ Ammonito Fall per aver commesso fallo a centrocampo.

27′ Cambio del Vastogirardi: esce Montuori, che viene ammonito per essere uscito in anticipo. Dentro Prado Fusero.

30′ Sostituzione per Alfonsi: esce Buono per fare posto ad Angiulli.

31′ Ammoniti Gargiulo e Tomas.

33′ Doppio cambio degli ospiti: escono Gargiulo e Irace. Al loro posto Mazzeo e Acunzo.

35′ OCCASIONE VASTOGIRARDI: altra azione dalla destra di Alagia che rientra sul sinistro e prova la conclusione a giro. Il pallone sfiora il palo e finisce fuori di pochissimo.

40′ Ammonito Ruggieri, per aver fermato al limite dell’area Alboni che aveva intercettato il pallone e si accingeva ad entrare in area. Punizione per i rossoblu da buona posizione.

40′ Cambio dei rossoblu: esce Lulli per Zanazzi.

40′ Sostituzione anche per Prosperi: esce Salatino per Gallo.

41′ Batte Cardella la punizione ma colpisce la barriera, calcio d’angolo.

44′ Ammonito Secondo per aver atterrato Fall.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45′ OCCASIONE DIVORATA DAL VASTOGIRARDI: azione dalla sinistra di Guida che serve al centro l’inserimento di Gallo che conclude con un pallonetto debole e Knoflach blocca.

45+2′ TRAVERSA DELLA SAMB: Cardella prova il bolide dal limite dell’area con il sinistro, la palla di stampa sul montante.

45+3′ Ammoniti Alfonsi e Prosperi, qualche battibecco di troppo tra le due panchine.