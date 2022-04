PINETO – Tutto pronto al “Mariani” per Pineto-Porto d’Ascoli, recupero della 26esima giornata di campionato di Serie D.

NOTE

Cielo nuvoloso che minaccia pioggia, leggero vento. Padroni di casa in maglia celeste, ospiti in casacca orange.

FORMAZIONI

PINETO (3-5-2): Mercorelli (’01), Bosco, Pepe, Souza, Minincleri, Mesisca (’03, 75′ Del Mastro), Della Quercia, Barlafante (’00), Romano (75′ Minella), Rea (’02, 65′ De Biase), Galeano (60′ Di Giacomo). All. Amaolo.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Finori (02), Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02), Rossi (84′ Petricci), Battista (40′ Clerici), Evangelisti (03), D’Alessandro (90′ Pietropaolo), Spagna. All. Ciampelli.

ANGOLI

2-2

AMMONITI

Rea (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Inizio di gara equilibrato ma vivace. Un corner per parte guadagnato dalle due formazioni ma non sfruttati a dovere.

7′ Il Pineto palleggia a due tocchi da sinistra a destra in cerca di spazi, ma per ora gli orange chiudono bene gli spazi e provano a far male in contropiede.

13′ Primo squillo del Pineto: cross dalla trequarti sinistra di Romano a cercare Minincleri. Il colpo di testa del 10 è però facile preda di Finori.

19′ Souza si mette in proprio e, con la difesa del Pda chiusa, cerca la porta col mancino dai 25 metri. Alto.

21′ Secondo angolo per i padroni di casa, dopo che Petrini ha chiuso in corner l’avanzata di Rea. Sugli sviluppi, Barlafante arma il mancino, ma la sfera termina di poco alta sopra l’incrocio.

23′ Punizione dalla trequarti per il Pda: Evangelisti mette in mezzo un pallone invitante per Passalacqua, ma nel contrasto aereo Galeano resta a terra e l’arbitro fischia fallo in attacco.

25′ Il Pda c’è: pericoloso mancino di D’Alessandro dopo un’azione confusionaria nata da un fallo laterale. Sfera a lato di poco, con Mercorelli che l’aveva battezzata fuori.

29′ Cross interessante col destro a rientrare di Evangelisti, ma nessuno ci crede e Mercorelli blocca facile.

30′ Contropiede sprecato dai padroni di casa, Barlafante ha la possibilità di puntare Passalacqua in 1vs1 ma sbaglia lo stop e la manda in fallo laterale. Rumoreggia il pubblico.

32′ Punizione per gli orange dalla trequarti, sull’out di destra, se ne incarica Evangelisti. Il cross è buono ma Pepe allontana.

35′ Ora è il Porto d’Ascoli che prova a tenere in mano il pallino del gioco. Buon possesso palla in fase offensiva, ma poca precisione nei cross, che la difesa biancoceleste spazza puntualmente.

38′ Buon blitz di Rossi che recupera palla ed innesca Pasqualini in contropiede. Il 3 cerca Battista ma sbaglia la misura del passaggio.

40′ APPRENSIONE PER BATTISTA: l’esterno del Porto d’Ascoli ripiega in difesa e, nel tentativo di intercettare la sfera, mette male il piede e cade da solo. Chiede subito il cambio.

41′ Non ce la fa Battista, dentro Clerici. Fortunatamente è uscito sulle sue gambe, quindi ci auguriamo che sia solo una contusione.

44′ OCCASIONE CLAMOROSA PER VERDESI: contropiede da manuale del Porto, con Evangelisti che si fa 50 metri palla al piede, serve sulla corsa Spagna che mette basso e teso in mezzo. La sfera arriva a Verdesi che ha seguito l’azione, il 7 calcia forte col destro ma Bosco si immola sulla linea. Tutti con le mani tra i capelli.

45′ Finisce qui il primo tempo. Meglio il Pineto in termini di possesso palla, ma le occasioni migliori le hanno avute gli ospiti. Da valutare le condizioni di Battista, uscito dopo una scivolata.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa, col Porto d’Ascoli che attacca da sinistra verso destra.

47′ Fallo di D’Alessandro su Minincleri, punizione dai 25 metri per il Pineto. Souza pesca Romano, che di testa mette alto.

50′ Cross dalla sinistra di Bosco, Minincleri si coordina e cerca addirittura la rovesciata, palla larga di molto.

53′ TRAVERSA PINETO: cross dalla destra di Mesisca e colpo di testa di Romano che svetta su Sensi. La sfera scheggia la parte alta della traversa e si spegne alta. Finori era rimasto immobile.

55′ Ripartenza bruciante di Verdesi lanciato in contropiede da Clerici, il 7 arriva alle porte dell’area di rigore, sterza e Rea lo sbilancia con una spallata irregolare. Punizione e giallo sacrosanto per il fallo tattico. Sugli sviluppi, Sensi prova la conclusione ma la difesa spazza.

57′ Altra punizione dal limite per gli orange, Evangelisti e Sensi sul pallone: il classe ’03 la tocca per il capitano che calcia forte di collo pieno ma la barriera respinge.

59′ Cross di Galeano da sinistra, Finori blocca in presa alta senza problemi.

60′ Scontro tra Spagna e Bosco alle porte dell’area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Timide proteste del Pda.

61′ Galeano per Di Giacomo nel Pineto. Ciampelli inverte i due esterni (Verdesi e Clerici) per togliere punti di riferimento agli avversari.

65′ Grande chiusura di Sensi su Romano, il capitano del Pda si guadagna anche la rimessa dal fondo.

70′ Rimessa laterale lunga di Petrini, Spagna prova la rovesciata al volo ma la sfera termina lontana dai pali di Mercorelli.

71′ Della Quercia tenta di sorprendere Finori col mancino a giro, ma la palla finisce alta.

72′ Insiste il Pineto, Romano innescato da De Biase calcia col sinistro sul primo palo. Solo esterno della rete. Questa era una grande occasione.

76′ Bello scambio in velocità tra Spagna e Petrini. Il terzino destro va al tiro ma posizione defilata e Mercorelli gliela blocca. Non era facile.

83′ Crampi per Rossi che si getta a terra. Ha effettivamente corso tanto.

84′ Come era prevedibile, Rossi lascia il posto a Petricci.

86′ Rimane a terra anche Spagna dopo un contrasto, ma riesce a rialzarsi senza l’ingresso dei sanitari.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90’+1 Crampi anche per D’Alessandro, che esce per Pietropaolo.

90’+3 Ultimi assalti del Pineto che vuole vincerla. Porto d’Ascoli rintanato in area.

90’+4 Ci prova Barlafante col mancino, alto.