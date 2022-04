SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Per la ricorrenza del 25 aprile, la Festa della Liberazione, il comune di San Benedetto del Tronto ha organizzato diversi eventi, molti dei quali dedicati agli studenti.

Giovedì 21 aprile, gli studenti del Liceo Scientifico “Rosetti” incontreranno il professore Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale all’Università di Teramo, con il quale avranno modo di discutere sul tema “La Costituzione tra passato e futuro“. L’incontro è curato dall’Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporanea di Ascoli Piceno – ISML.

Venerdì 22 aprile sarà la volta degli studenti del Liceo Classico “Leopardi”, che incontreranno lo storico Costantino Di Sante, che parlerà di “Le origini e la storia della Resistenza nel Piceno“. L’incontro è a cura della sezione di San Benedetto del Tronto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI.

Il 22 e il 23 aprile, il dottor Giuseppe Merlini dell’Archivio storico comunale incontrerà delle rappresentanze delle scuole secondarie di primo grado “Allegretti” di Monteprandone e “Curzi” di San Benedetto del Tronto per trattare il tema “Sulla via delle liberazione“.

Lunedì 25 aprile è in programma la celebrazione istituzionale della Festa della Liberazione. A partire dalle ore 11, in largo Onorati e nella sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in viale Marinai d’Italia, alla presenza di autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche, saranno deposte corone d’alloro davanti ai monumenti in memoria dei caduti. Si esibirà anche il Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto“. La Biblioteca multimediale comunale “Giuseppe Lesca”, inoltre, in occasione della ricorrenza, ha messo a disposizione online due bibliografie sui temi della Resistenza e della Liberazione, consultabili collegandosi al sito web della biblioteca (www.bibliotecalesca.wordpress.com).