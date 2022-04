MONTEPRANDONE – Nuovo incontro culturale organizzato dall’associazione “Alchimie d’arte” con il patrocino del comune di Monteprandone. Sabato 23 aprile, alle ore 17,30, presso la nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi, Monica Ferraioli presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Macchie nel nulla” e altri racconti, edito da Scatole Parlanti. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, e Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, esperta in criminologia. Esporrà i suoi dipinti l’artista Carina Pieroni, la voce recitante sarà dell’attrice Sonia Burini.

Monica Ferraioli è nata ad Ancona nel 1964. Laureata in Lingue e letterature straniere a Urbino, ha iniziato la sua attività editoriale come traduttrice. Nel 1995, durante l’incarico di addetto ufficio stampa per il Teatro Stabile delle Marche, ha pubblicato “Bisogna fare come i finlandesi”, testo nato da un incontro con Valeria Moriconi. Tra le sue pubblicazioni, i romanzi “La sentinella del fortino abbandonato”(Edizioni Montag, 2012) e “Cenerentola oggi calzerebbe il 41” (Gilgamesh Edizioni,2018). Due suoi racconti si trovano nell’Antologia “13 pezzi facili” (Editrice Cattedrale Ancona, 2014)

In “Macchie nel nulla”, i personaggi dei racconti sono individui comuni, spesso in conflitto con se stessi e con gli altri o con l’ambiente in cui si trovano a vivere. La lotta che emerge sembra nascere dalla frustrazione, dall’incapacità di comunicare o di far cadere le maschere che inquinano l’autenticità di rapporti umani sempre in bilico, talvolta a un passo dalla risoluzione o, al contrario, dall’abisso della disperazione. Senza fuochi d’artificio o finali a sorpresa, queste storie ci ricordano che ogni partitura, tracciata sapientemente dalla penna di Monica Ferraioli, potrebbe diventare, prima o poi, nel bene e nel male, anche la nostra.

Di Lei scrive il giornalista del Il Resto del Carlino, Raimondo Montesi: “Se alla parola ’autore’ sostituite ‘autrice’, e se il preferito in questione è Raymond Carver, avrete il caso di Monica Ferraioli, con la sua raccolta ‘Macchie nel nulla’. Libro da leggere, se siete estimatori del geniale ’minimalista’ americano, creatore di storie spesso molto brevi, ma capace di trafiggerti cuore, cervello e stomaco in un colpo solo. E sul racconto dice: “Il racconto è più difficile da scrivere, ma stimola il lettore più di un romanzo, dove la trama la ’subisci’. Il racconto ti costringe a pensare all’inizio di una storia, e anche alla fine”.

Di lei Cristiana Carnevali, giornalista, speaker, blogger, docente di dizione e in orientamento professionale: Monica Ferraioli ha una “profonda conoscenza dell’animo umano, scruta nei suoi personaggi con grande attenzione”. Ne viene fuori “un’ analisi lucida e distaccata di una realtà di doppia e di umanità sempre più scoppiata”. Ivana Jachetti (Attività Culturali e Politiche di Sviluppo della Promozione Turistica e Culturale all’Estero, Regione Marche) parla di “un’intuizione molto avvincente“, “far si che singoli racconti siano in realtà convergenti in un unico sistema, come tasselli seppur sconnessi di una sola storia“.

A fine serata, fino a esaurimento scorte, in regalo il cd della storia di “Alchimie d’Arte”.

L’Ingresso è gratuito, ma sono gradite prenotazione, green pass e mascherina.

Per prenotazioni via telefono e su whatsapp: 328 5546583