SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la rifinitura in vista della gara contro il Vastogirardi di mercoledì 20 aprile alle ore 18 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Si deve ripartire, abbiamo passato due giorni parlando con i ragazzi cercando di lavorare sotto l’aspetto mentale e anche tatticamente perché affrontiamo un’ottima squadra che sta facendo un gran campionato. Dobbiamo farci perdonare per la gara di giovedì. Vastogirardi? Sarà una gara difficile, hanno un’ottima squadra ma per il resto dobbiamo guardare in casa nostra. Giovedì abbiamo sbagliato l’atteggiamento ma troveremo un altro spirito. Cambi tattici? Abbiamo ancora una notte per pensare, domani prenderemo le nostre decisioni. Infermeria? Lorenzoni è squalificato ma gli altri ragazzi stanno tutti bene.