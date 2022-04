GROTTAMMARE – Successo per il cortometraggio “Anna“, girato a Grottammare, che ha visto la partecipazione di oltre trenta comparse locali, la brillante interpretazione dell’ attrice Daria Morelli, di Angelo Maria Ricci, guidati dalla sapiente regia di Vincenzo Palazzo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ora in gara per il prestigioso premio Sorriso Rai Cinema Channel e che vanta anche la selezione, nella categoria short movie social, al David di Donatello.

Alla finalissima dell’ 8 maggio, al Teatro Moderno di Roma, sarà presente una delegazione dell’ente policulturale grottammarese Artistic Picenum, insieme ai testimonial Neri Marcorè ed Anna Safroncik; la kermesse vedrà anche la partecipazione del direttore di Rai Social, Paolo Del Brocco, e della cantautrice Grazia Di Michele, insieme a varie personalità del mondo istituzionale, culturale e sociale italiano.

Gli attori Claudio Sciara e Luciano Lembo, il cantautore milanese Davide de Marinis, la modella ed influencer Ilenia De Sena e il padrino della kermesse di presentazione, Massimo Bagnato, hanno voluto esprimere all’ Artistic Picenum la loro amicizia per la città di Grottammare e il loro impegno a promuovere il cortometraggio in questo rush finale.

Profonda soddisfazione da parte dello staff, che ha affidato al presidente, Giuseppe Cameli, un commento sull’ attività associativa: “Essere già presenti in una finale nazionale di assoluto rilievo, in qualità di produttori indipendenti, è motivo di profonda soddisfazione per noi tutti. Se penso che questo cortometraggio sociale è stato girato in sole 48 ore, nei primi giorni post lock down nazionale, nel giugno 2021, rifletto ancor di più sulla vivacità del gruppo e sulla forte volontà di offrire iniziative veramente innovatrici, al passo con i tempi, capaci di esaltare le bellezze del nostro territorio in chiave artistica. Grottammare è un set perfetto, dove in pochissimi metri si abbracciano la magia del mare e il fascino storico medioevale della collina; spero che l’ intuito di questo progetto, al di là del risultato finale, possa essere volano per sceneggiature cinematografiche di qualità, ispirate dalla bellezza della nostra terra.”