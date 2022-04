SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la brutta sconfitta contro il Castelnuovo Vomano, i rossoblu di Alfonsi e Visi dovranno ripartire con il piede nella di recupero contro il Vastogirardi, mercoledì 20 aprile alle ore 18 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”.

Lo scorso anno i gialloblu lo scorso anno hanno partecipato alla Serie D Girone F e hanno ottenuto la salvezza posizionandosi al 15° posto in classifica con 40 punti.

Nel campionato in corso la formazione di Prosperi è posizionata al 11° posto a 39 punti con quattro gare da recuperare, tra cui anche quella con i rossoblu. Dalla ripresa del torneo la squadra ha ottenuto 18 punti: cinque vittorie con Trastevere, Castelnuovo Vomano, Notaresco, Aurora Alto Casertano e Atletico Terme Fiuggi. Tre pareggi con Castelfidardo, Vastese e Chieti.

Al momento la squadra molisana ha ottenuto una sola sconfitta nel girone di ritorno: 3-1 contro il Matese.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 11 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 39 i gol segnati e 38 quelli subiti e con queste statistiche il Vastogirardi è la quarta peggior difesa e quarto miglior attacco del girone.

Giocatori da tenere d’occhio: Michele Guida, attaccante classe 98′ e bomber dei gialloblu che con ben 19 gol segnati in questa stagione sta trascinando la sua squadra. Le sue reti hanno portato la bellezza di 31 punti e il Vastogirardi solo in due occasioni ha perso quando ha segnato lui: nell’1-2 contro il Castelfidardo e nel 4-2 contro l’Atletico Terme Fiuggi. Tra l’altro l’attaccante nella gara d’andata contro i rossoblu, vinta per 3-1 dalla formazione di Prosperi, ha segnato una doppietta.