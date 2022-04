CUPRA MARITTIMA – In occasione della 52° Giornata della Terra, che quest’anno cadrà il 22 aprile, il cinema Margherita ha organizzato un focus sull’ elemento naturale che sta proprio davanti alle nostre città, il mare. Sarà proiettato oggi 19 aprile alle 18,30, il film documentario sull’attivista canadese Paul Watson, presidente di Sea Shepherd Conservation Society, un’organizzazione dedita alla difesa e alla conservazione delle risorse e della fauna marina. Mentre Watson è in giro per gli oceani a tutelare balene, cuccioli di foca e combattere qualsiasi tipo di bracconaggio e pratiche che mettono a rischio la sopravvivenza dei nostri mari, qui a pochi passi da noi ci sono persone che si prendono cura dei nostri mari con la stessa dedizione, con lo stesso senso senso etico a difesa delle nuove generazioni. Sono i pescatori di San Benedetto, che da anni portano avanti un progetto di tutela ambientale dal quale beneficiamo tutti.

Alla fine del docufilm Watson – Il pirata che salva gli oceani, sarà possibile parlare con Carlo Di Domenico (pescatore), sul progetto che porta avanti con i suoi colleghi: il loro attivismo silenzioso a difesa del pianeta Terra.