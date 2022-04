FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, in collaborazione con i militari del Nil di Ascoli e la Forestale di Fermo, hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili su sicurezza e non solo.

Sono state denunciate sei persone ed elevate sanzioni per oltre 37 mila euro complessivamente, come comunicato dall’Arma fermana in una nota stampa giunta in redazione il 18 aprile.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.