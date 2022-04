SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 17 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri di San Benedetto del Tronto alle ore 16 circa di oggi giorno di Pasqua sono intervenuti a Porto d’Ascoli in via Turati, al centro cittadino, per un incidente stradale tra due autovetture i cui conducenti sono stati presi in cura dal personale del 118 intervenuto.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte e dello scenario.