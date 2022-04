SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nome della Riviera delle Palme riecheggia ancora all’estero, questa volta sulla bocca di quasi cento atleti provenienti dalla Repubblica Ceca, la cui Federazione di atletica leggera ha inviato per il ventinovesimo anno (ventisettesimo, se si escludono i due anni di pausa dovuti al Covid-19) una delegazione di ragazzi ad allenarsi in una sorta di ritiro primaverile presso la pista in zona Ragnola a San Benedetto, dove ad accoglierli c’è, come sempre, la Collection Atletica Sambenedettese.

Si tratta di otto società sportive provenienti da Praga e Brno: Ask Slavia Praha, Sokol Ricnany, Atletika Vlasim, Ak Sokol Nehvizdy, Ak Ceska Lipa, Ac Slovan Liberec, Tj Jiskra Usti Nad Orlici, Ak Olymp Brno. Ad accompagnarli il direttore tecnico Petr Jerabek e la responsabile di un’agenzia di Praga specializzata in turismo sportivo Stanislava Vrecionova.

Per l’occasione, abbiamo video intervistato il presidente della Collection Atletica Sambenedettese Vinicio Ruggieri, il team manager della società Roberto Moscatelli e Stanislava Vrecionova, che ci ha raccontato come è nata la collaborazione con l’associazione “orange” e ha speso parole straordinarie sulla città di San Benedetto: “Veniamo qui dal 1993, abbiamo portato atleti anche di altre discipline, come calcio e nuoto. A proposito, che peccato per la piscina comunale! Noi amiamo San Benedetto, è il posto ideale per lo sport, piace a tutti. Torneremo anche l’anno prossimo per festeggiare i trent’anni di questo sodalizio“.

Entusiasta anche il presidente Ruggieri: “Dopo due anni di stop, siamo finalmente ripartiti. Abbiamo accolto di nuovo questi ragazzi con piacere. Senza dubbio è un’opportunità di scambio importante sia per loro sia per noi dal punto di vista sportivo e culturale, infatti siamo molto felici di aver ripreso questo progetto. Inoltre, è una bella spinta anche per San Benedetto, che è sempre stata vista come un polo importante per l’atletica leggera, non solo in Italia, ma anche all’estero. I ragazzi dalla Repubblica Ceca sono i più fedeli, ma abbiamo ospitato anche altre delegazioni in passato”.

Roberto Moscatelli ci ha fornito qualche delucidazione tecnica: “Gli atleti rimangono per una settimana, si allenano mattina e pomeriggio. Noi mettiamo a completa disposizione la struttura compatibilmente con la nostra attività. La cosa bella è che sono tornati e che si è creata una bella amicizia. Dal lato tecnico e umano si crea un bello scambio con i nostri ragazzi, che escono sempre arricchiti da esperienze simili. Essendo polisportive, gli allenamenti coinvolgono tutte le discipline, dalla corsa agli ostacoli, dai salti ai lanci. Il loro responsabile tecnico, tra l’altro, è stato un decathleta olimpionico, quindi verranno toccate tutte le specialità“.