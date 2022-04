ACQUAVIVA PICENA – Grande attesa per lunedì 18 aprile, al “Casolare Azzurro” di Acquaviva Picena arriva il “Natura & Rinascita” Festival.

La novità di Pasquetta 2022, un grande picnic nella verde collina di Acquaviva con vista mare sul porto di San Benedetto, il tutto coccolati dalla buona musica di Nico Virgili e la Coconice Band.

Una giornata spensierata, immersi nella natura e che sposa la voglia di rinascita e ripartenza.

L’iniziativa sta ricevendo molto interesse anche perché oltre alla musica, ci sarà un’area dedicata ai bimbi, con i giochi in legno, Spettacolini di Magie, Bolle di sapone, corso di Giocolerie per bimbi a cura dell’Animazione Ciquibum.

Inoltre per gli adulti che gradiscono, nel corso della giornata si prevedono anche simpatici giochi tradizionali e rurali.

L’iniziativa è subito piaciuta molto a diverse famiglie e gruppi di diverse età che hanno prenotato una delle varie formule disponibili per partecipare alla giornata; difatti oltre alla classica opzione del pranzo di pasquetta presso il ristorante del Casolare Azzurro, c’è la possibilità di prenotare il Picnic, in questo caso, come riportato anche dalla locandina dell’appuntamento, a chi vuole mangiare immerso nella natura, basta portare la tovaglietta e la voglia di divertirsi, al Picnic pensa il Casolare Azzurro.

Si è pensato anche a coloro che desiderano un Picnic Vegan con opzioni ad hoc anche utilizzando prodotti del campo di “Azzurro”.

Inoltre per chi partecipasse senza prenotare un menù, con €5 si ha l’accesso all’area con la possibilità portare il proprio picnic o acquistare da mangiare e bere in loco, in questo caso per i bimbi fino a 12 anni l’ingresso è gratuito.

L’inizio della giornata è previsto per le ore 11:00 con la lezione di Yoga ed a seguire esibizioni di Flamenco ed altre sorprese; si prevede che la giornata prosegua per tutto il pomeriggio.

Il Festival è Eco-Friendly e si prevedono stoviglie biodegradabili, raccolta differenziata.

Per maggiori informazioni o prenotazioni si può contattare il 3315023709 – Casolare Azzurro, Contrada Fontepezzana 1, Acquaviva Picena.