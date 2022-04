SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un allarme bomba, ispirato ai drammatici momenti che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina e l’attacco con ‘Ali scure’, segnano il ritorno dei Subsonica a San Benedetto. La carica di tantissime anime ispirate dalla musica travolgente dei cinque eterni ragazzi di Torino è esplosa al Palariviera ieri sera per un concerto inatteso che avrebbe dovuto aver luogo a Mosciano Sant’Angelo e che solo due giorni fa è stato spostato per motivi organizzativi in Riviera.

Sospesi tra passato e presente, con i classici senza tempo come ‘Colpo di pistola’ e ‘Aurora Sogna’ e le incursioni del rapper Ensi con ‘Il cielo su Torino’, ‘Numero uno’ e ‘Aspettando il Sole’, tra dediche ad amici scomparsi e l’intesa perfetta sul palco tra amici e ex compagni di scuola, i Subsonica hanno infiammato i fans facendo ballare tutti con lo stile psichedelico di ispirazione elettronica che li contraddistingue ormai dagli esordi nel 1996 ad oggi, fedeli a un’atmosfera magica di musica che solo loro sanno creare.

E hanno fatto sognare per due ore i fans fedelissimi che li seguono da una vita e i nuovi adepti preparatissimi anche sulle canzoni storiche come ‘Lazzaro’ e ‘Strade’, selezionate con maestria dal repertorio della band e magistralmente riproposte sperimentando nuove sonorità sempre contraddistinte da uno stile inconfondibile e capace di creare suggestioni oniriche e cancellare il dolore nelle note eterne della migliore musica italiana.

Il pubblico ha risposto con il solito entusiasmo saltando al richiamo di ‘Discolabirinto’ e scatenandosi sulle note dell’inno ‘Liberi tutti’ che mai fu più vero di oggi, dopo il covid che ha costretto il Paese e il mondo intero a fermarsi per due anni. Ma il ritorno tanto atteso non ha tradito le aspettative e Samuel, Max, Boosta, Vicio e Ninja hanno trasportato la platea (tutta in piedi dal sottopalco alle ultime file) in una danza scatenata e liberatoria dai fantasmi del presente e del recente passato.

La scaletta del 15 aprile 2022

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino – con ENSI

Numero uno – con ENSI

Aspettando il Sole – con ENSI

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli