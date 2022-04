SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In giornata odierna i calciatori rossoblu Lulli, Cardella e Angiulli hanno fatto visita all’Ospedale Madonna del Soccorso al reparto pediatria consegnando delle uova di cioccolato per i bambini che dovranno passare la Pasqua in reparto. Di seguito il comunicato della società.

“Una delegazione dell’A.S. Sambenedettese ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Con l’occasione sono state consegnate delle uova di cioccolato della Samb ai bimbi che dovranno trascorrere le festività pasquali in reparto. Un piccolo gesto, quello dei calciatori Lulli, Cardella e Angiulli, che ha strappato un sorriso ai piccoli presenti e ai loro genitori. La società rossoblù ringrazia per la consueta calorosa accoglienza la dottoressa Roberta Annibali, il dottor Roberto Troiani, la dottoressa Fiorella De Angelis e le operatrici Rosanna De Serio, Cristiana Gaspari ed Emanuela Angelini”.