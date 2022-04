SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un primo tempo opaco, anche grazie all’ottima difesa degli abruzzesi, è uscita fuori tutta la qualità e la grinta del Porto d’Ascoli. Ecco le valutazioni dell’undici ‘orange’:

FINORI 6 – Poco impegnato il numero 22 del Pda. Quando viene chiamato in causa però risponde sempre presente. Attento.

PETRINI 5,5 – Prova opaca del classe 2001. Spinge bene sull’out di destra ma spesso si perde in errori banali.

SENSI 6+ – La sua sicurezza fa la differenza nella difesa degli ‘orange’. Nonostante alcune piccole incomprensioni con il compagno di reparto, concede poco o nulla a Pedalino e company.

PASSALACQUA 6,5 – Solida prestazione del numero 5. Legge alla perfezione i lanci in profondità del Nereto e rimane vigile sulle incursioni di Boito e Cipriani. Più che sufficiente.

PASQUALINI 6,5 – Le sue solite scorribande offensive creano non pochi pericoli agli abruzzesi. La sua aggiunta in posizione offensiva libera la marcatura dei suoi compagni e mette in difficoltà la retroguardia ospite.

EVANGELISTI 7 – Prova di concentrazione e densità in mezzo al campo del gioiellino Pda. Perfetto per la totalità della partita sia in fase di impostazione che difensiva. Uno dei migliori in campo dell’undici ciampelliano.

D’ALESSANDRO 5,5 – Il metronomo orange fatica a ricevere palloni in mezzo al campo e la manovra della squadra talvolta ne risente inevitabilmente, con il mister che giustamente lo richiama. Con le sue qualità può e deve far meglio.

ROSSI 6,5– Gran partita da parte del numero 8. Sempre deciso negli interventi, non tira mai il piede indietro nei contrasti e supporta in gran modo le volate dei terzini e gli inserimenti degli attaccanti. Combattente.

BATTISTA 7– Le sue percussioni sono semplicemente fatali. Sforna l’assist per Clerici incoronando una partita come sempre preziosissima sotto tutti gli aspetti. Imprescindibile.

SPAGNA 8 – La sua doppietta mette la partita in ghiaccio. Si conferma rapace d’area di rigore in occasione dell’1-0 per poi dimostrare tutte le sue qualità da bomber vero nel raddoppio. È lui il man of the match.

VERDESI 7 – Altra gran prova del numero 7. Gioca come sa fare, aiutando i compagni e fornendo varie soluzioni dal punto di vista offensivo. Dialoga alla meraviglia con Spagna e Battista.

CIAMPELLI 7 – Mette in campo Clerici nella ripresa e lui sigla subito il 3-0. Cambio azzeccato.

CLERICI 7,5 (dal 72’) – Entra in campo con voglia e determinazione, e i risultati lo dimostrano. Il suo gol è l’incoronamento di un percorso di successo. Un recupero mozzafiato di Ferrini gli soffia via la gioia della doppietta.

PIETROPAOLO (dal 86’) – SV

ALIFFI (dal 90’) – SV

PETRICCI (dal 90’) – SV