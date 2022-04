SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sigla sindacale USB lancia un nuovo appello relativo alla mancanza di personale all’ospedale Madonna del Soccorso. “Diverse volte, abbiamo evidenziato in più sedi, la grave carenza di personale infermieristico (e non solo) nei vari Dipartimenti\Servizi ospedalieri e territoriali dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Spesso critici per gli interventi mesi in atto da questa amministrazione in termini di assunzioni (ritardi nei rinnovi dei contratti a termine, mancato adeguato reclutamento di personale da graduatorie di idonei nei concorsi pubblici, cosi come nelle graduatorie delle Mobilità intra e extra Regionale ), da sempre sosteniamo che l’unica cura al problema siano le Assunzioni Stabili che sona la linfa della sanità pubblica: infermieri, operatori socio sanitari, tecnici, da assumere subito e formare adeguatamente.

La politica sin qui attuata, di razionalizzazione delle risorse, non ci ha mai visto né ci vedrà mai d’accordo, visto che le ricadute di tale politica di risparmio si riversa sempre sul personale sanitario con maggiori carichi di lavoro e di inefficienza del servizio da erogare alla cittadinanza.

Nel Blocco operatorio in oggetto, al momento, il problema più impellente è quello della centrale di sterilizzazione, dove dei quattro infermieri addetti, a cause di infortuni e malattie concomitanti, non ne rimane neanche uno, causando un grosso problema nello svolgimento della normale attività operatoria.

Gli alti carichi di lavoro dovuti ad una frenetica attività operatoria, sono fronteggiati con personale al di sotto dello standard previsto, mentre l’Azienda rinvia gli incontri sindacali previsti proprio per sollecitare il reclutamento del personale, che per i motivi di cui sopra, oggi appare tardivo. Stante così la situazione, la centrale di sterilizzazione, rischia di rimanere chiusa, oppure si dovrà ricorrere addirittura a rinviare gli interventi operatori programmati con la chiusura di alcune sale.

Ed è a questo proposito, che chiediamo un urgente Determina “omnibus” sulle proroghe dei precari fino al 31 dicembre 2022 e la priorità rispetto alle procedure di STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, domanda scade il 16 aprile c.m, poiché ci si ritroverebbe a perdere ulteriori professionisti qualora dovesse arrivare la chiamata a tempo indeterminato da parte di altre aziende sanitarie.

Prescindendo da eventuali responsabilità da attribuire, le criticità ripetutamente segnalate dalla USB, a quanto pare, non risultano essere state superate, bensì sottovalutate.

La scrivente Organizzazione Sindacale congiuntamente ai delegati RSU_USB eletti, chiedono, per quanto sopra descritto, un intervento urgente agli Organi in indirizzo, per il Blocco operatorio, con l’assegnazione, come da normativa e CCNL vigente, di personale infermieristico, al fine di fronteggiare e governare al meglio le fasi di assistenza e soprattutto a tutela della salute degli operatori e della sicurezza dei cittadini”.