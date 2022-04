Amat, è polemica sull’esclusione di rappresentanti della costa dal direttivo

La riviera picena non è più rappresentata nel direttivo dell'Amat. La notizia ha generato malumore tra i rappresentanti della politica sambenedettese, Paolo Canducci in particolare. Lina Lazzari in qualità di assessore alla cultura: "Nessuna esclusione, nell'assemblea abbiamo tre rappresentanti canonici"

di Martina Oddi