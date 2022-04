GROTTAMMARE – Il comune di Grottammare tenta la carta del PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2021, con un progetto che punta all’acquisizione dell’opera in bronzo “Il giovane che declama” di Pericle Fazzini.

L’iniziativa, maturata a seguito di trattative con la Fondazione Pericle Fazzini, prevede l’acquisizione dell’opera a tutto tondo in bronzo della Collezione Eredi Fazzini, appartenente al gruppo scultoreo intitolato “Momenti di solitudine”. La proposta è contenuta nel progetto “L’Adriatico addosso: Pericle Fazzini e Grottammare” presentato dal direttore dei Musei civici Nazzareno Cicchi, in qualità di referente scientifico, e approvato dalla Giunta comunale la scorsa settimana.

A venti anni dalla sua istituzione (L. 29/2001), il PAC 2021 sostiene i musei e i luoghi della cultura pubblici che intendono ampliare le collezioni di arte contemporanea già in essere o avviare un progetto di ampliamento delle proprie collezioni con un percorso dedicato alla creatività contemporanea. L’avviso emesso lo scorso dicembre dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura conta su un budget complessivo di oltre 3 milioni di euro per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’acquisizione, alla produzione e alla valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee.

La scultura delle dimensioni 166 x 91 x 36 cm venne realizzata dall’artista in legno tra il 1937 e il 1938, mentre la fusione in bronzo risale al 1986. Esposta in molti musei del mondo, nel 2015 fu scelta dal critico d’arte Vittorio Sgarbi per l’Expo di Milano per rappresentare le Marche alla mostra “Tesoro d’Italia”. L’opera andrebbe ad incrementare la collezione pubblica facente capo all’ itinerario urbano “Pericle Fazzini”, un percorso in otto tappe, frutto di una serie successiva di interventi di valorizzazione dell’ambiente cittadino ispirati alla figura dell’artista che, attraversando diversi quartieri, collega il Museo del Torrione (sede della Collezione Fazzini della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno) a quattro sculture collocate in spazi pubblici all’aperto (“Il ragazzo con i gabbiani”, “Metamorfosi”, “Ritratto di Mario Rivosecchi”, “Medaglia di Dante”), a una serie scultorea ospitata all’interno di una chiesa (“Via Crucis”, chiesa di Sant’Agostino), e a un fondo librario conservato nella biblioteca comunale “Rivosecchi” (“Pericle Fazzini – Una città per l’artista”). Il finanziamento richiesto è di € 200.000, per un valore complessivo di € 203.000, di cui € 3.000 di cofinanziamento a carico del bilancio comunale.

“Anche questa è un’occasione che non vogliamo perdere – ha dichiarato il sindaco Enrico Piergallini. “Ci sembrava il progetto più adatto per finanziare un’ulteriore tappa dei percorsi fazziniani, vera e propria spina dorsale dei musei grottammaresi, che permette di portare la grande arte di Pericle Fazzini all’aperto e di coniugare elegantemente la nostra storia culturale con l’accoglienza dei turisti. ‘Il giovane che declama’, anche nella copia in bronzo del 1986, è una delle vette della poetica fazziniana che nel nostro percorso dialogherebbe con l’opera manifesto dello scultore, “Il ragazzo con i gabbiani”. L’ideale collocazione sarebbe il nuovo lungomare, negli spazi già previsti”.