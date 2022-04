SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 15 aprile, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

La presenza costante sul territorio con un articolato sistema di controlli messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno a scopo preventivo in vista delle imminenti festività, ha anche portato, nelle ultime ore, a San Benedetto del Tronto, ad opera dei Carabinieri della locale Compagnia, a rintracciare e trarre in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Perugia, un quarantenne sambenedettese, imprenditore, condannato a 10 anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.

Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

L’azione dei Carabinieri continuerà in maniera incessante per contrastare i reati predatori e non solo, sempre a tutela della cittadinanza. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.