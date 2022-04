Knoflach 6 Risponde presente alle conclusioni di Prestianni e Coly nel primo tempo. Incolpevole nelle occasioni dei due gol.

Alboni 5 Prova qualche discesa per supportare l’azione e a volte riesce anche ad andare al cross. Cala fisicamente nel secondo tempo ed è visibilmente stanco. Sul gol del pareggio di Emili ha qualche responsabilità entra in ritardo in scivolata mancando il pallone.

Conson 5,5 Non una grandissima prova del centrale, gioca poche volte in anticipo e concede delle occasioni all’attacco di casa.

Tomas 5 Stesso discorso fatto per il 3. Entra totalmente in ritardo su D’Egidio nell’azione del gol di Foglia e non riesce ad allontanare la sfera di gioco.

Lorenzoni 5 Visibilmente stanco già da inizio gara, il classe 03′ non ha giocato una bella partita. Arriva sempre secondo sui contrasti e non riesce a supportare l’azione d’attacco. Subisce un fallo a palla lontana e procura l’espulsione di Emili. Viene ammonito al 22′ st e salterà la prossima gara. Esce al 24′ st per D’Agosto.

Angiulli 6 Gioca da regista e muove bene il pallone in tutte le zone del campo. Prova delle conclusioni dal limite ma spesso sono imprecise o vengono ribattute dai difensori.

Lulli 6+ Molti palloni passano dai suoi piedi e prova a servire gli attaccanti rossoblu. Al 34′ pt viene ammonito per proteste e per un battibecco con Terrenzio. Viene sostituito al 15′ st per fare posto a Di Domenicantonio.

Amoruso 5,5 Un po’ sottotono il centrocampista classe 03′ che sta trovando più spazio in queste ultime gare. Prestazione non entusiasmante. Prova una conclusione nel primo tempo verso la porta ma è troppo alta. Ammonito al 45+1′ pt e al 1′ st viene richiamato in panchina per fare posto a Zanazzi.

Lisi 6+ Disputa un buon primo tempo cercando di creare scompiglio e segna il gol del momentaneo vantaggio con un mancino che si infila all’angolo basso. Nel secondo tempo si spegne e gioca più arretrato dopo la sostituzione di Lorenzoni.

Cardella 6+ Buoni spunti dell’ex Pineto. Prova delle conclusioni dal limite dell’area e offre dei passaggi precisi per i propri compagni. Al 45′ pt si vede annullare un gol di testa per un fuorigioco di Fall dubbio. L’arbitro lo ammonisce al 45+1′ e viene sostituito per Ferri Marini al 25′ st.

Fall 5,5 Giornata no per l’attaccante senegalese. È autore di un prestazione poco convincente e difende poche volte il pallone con il proprio fisico, prova due conclusioni nel secondo tempo che escono di poco al lato. Buono l’assist per il gol di Cardella, peccato sia stato annullato per un suo fuorigioco dubbio.

Ferri Marini 5,5 Sostituisce Cardella al 25′ st, si vede in due occasioni: copre bene il pallone per una conclusione di Fall che calcia al lato di poco. Recrimina un rigore che l’arbitro non gli concede.

Di Domenicantonio 5,5 Entra al 15′ st per Lulli. È poco incisivo e non si rende particolarmente. Prova un tiro con il mancino ma finisce lontano dalla porta di Natale.

Zanazzi 5,5 Subentra al 1′ st al posto di Amoruso. Prova ad allargare la difesa avversaria proponendosi sulla corsia di destra ma manca di precisione nei cross.

Frulla sv Sostituisce Tomas al 38′ st e gioca i minuti finali della partita.

D’Agosto sv Entra al 24′ st per Lorenzoni. Viene servito poco ed è in ombra nella manovra di gioco.

Alfonsi-Visi 5- Dopo la bella vittoria con il Matese e 13 risultati utili di fila, è arrivata la prima sconfitta della loro gestione. Probabilmente non è stata la scelta migliore quella di schierare la stessa formazione del turno precedente dove molti giocatori hanno concluso la partita molto stanchi. Oltre a ciò la difesa concede troppe occasioni pericolose tra cui quelle dei due gol subiti. In attacco sono poche le idee, si va troppo per vie centrali e Natale non è chiamato ad interventi miracolosi. Dispiace non aver portato il risultato a casa nonostante la superiorità numerica perché ora la zona play-out è ad un solo punto. È tempo di recuperare le energie per le tre partite casalinghe e di pensare alla gara col Vastogirardi per ripartire col piede giusto.