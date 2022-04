SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima sconfitta per la Samb del duo Alfonsi-Visi arrivata dopo 13 risultati positivi. Di seguito le nostre interviste agli allenatori.

Visi: “La sconfitta è meritata, la colpa è nostra che abbiamo voluto mettere gli stessi titolari di domenica, dovevamo capire che c’era stanchezza mentale. C’è da ripartire con grande forza e recuperare le energie. Cosa non mi è piaciuto? Abbiamo cambiato modulo tre volte per cercare di scardinare la loro difesa, siamo stati testardi andando troppe volte per vie centrali e avremmo dovuto sfruttare le corsie esterne. È un dispiacere perdere ma lo sarebbe stato anche in caso di pareggio. Tifosi? Seguono la squadra con un amore unico, c’è da chiedere scusa e basta. Senza troppe chiacchiere.

Alfonsi: “Chiediamo scusa a tutta la città per la sconfitta. Volevamo dare continuità ai risultati ma abbiamo avuto un approccio alla partita totalmente sbagliato, ci prendiamo le colpe e andiamo avanti. Cerchiamo di azzerare tutto. Play-off? Lasciamo perderli, dopo la partita di oggi dobbiamo guardarci dietro. I tifosi dobbiamo soltanto ringraziarli, hanno cantato fino alla fine ma dovevamo essere fischiati. Non abbiamo scuse, abbiamo sbagliato”.

Di Fabio: “Oggi ho cambiato qualcosa per contrastare fisicamente la Samb. I ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio. Emili? Sa di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Sono state cambiate tante cose perché c’è stato un periodo difficile e molti giocatori sono andati via. Salvezza? Io ci credo ma è difficile perché le altre squadre vincono.