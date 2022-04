SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottava sconfitta consecutiva per il Nereto.

A cinque partite dalla fine e con 22 punti di distacco dal Castelfidardo, vincente per 5-1 sull’Alto Casertano, gli abruzzesi sono già aritmeticamente retrocessi. Ecco il commento post gara di Antonio Palermo, responsabile dell’area tecnica del Nereto:

“Nel primo tempo una prestazione ottimale, poi però come sempre non siamo riusciti a gestire la gara. Appena andiamo sotto non riusciamo a gestire e alla prima difficoltà i ragazzi vanno in down. Non ci si aspetta un secondo tempo così scialbo. Prestazione non bella dopo un primo tempo del genere. La stagione non sta girando per il verso giusto e questa è la situazione. Stiamo cercando di giocare tutte le partite in modo degno, ormai la stagione è compromessa. Dalla prossima partita cercheremo di far giocare anche gli altri ragazzi giovani che abbiamo in rosa; siamo con 8 under, la squadra è questa. Dobbiamo cercare di finire il campionato nel modo in cui abbiamo affrontato il primo tempo, non certo il secondo. Mi auguro ci sia un prosieguo con Del Grosso, è presto per capire cosa vorrà fare la proprietà nel prossimo anno. Ora dobbiamo pensare a giocare queste cinque partite a testa alta. Penso che abbiamo dato un buon segnale. A dicembre sono venuti a mancare punti fondamentali. Accettiamo il verdetto del campo, ci dispiace per la società e per la cittadina di Nereto ma il calcio è questo. Ce la stiamo mettendo tutta dal punto di vista dell’impegno, purtroppo è andata così”.