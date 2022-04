SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittoria per 3-1 e tre punti importantissimi nella corsa salvezza del Porto d’Ascoli. Ecco le parole di alcuni dei protagonisti:

Stefano Spagna, attaccante del Porto d’Ascoli e man of the match: “Queste partite non sono mai facili, siamo stati bravi a pazientare. Il primo tempo loro si muovevano bene e non ci concedevano tanti spazi. Negli spogliatoi abbiamo avuto la scossa giusta per rientrare in campo con un altro piglio, riuscendo a buttarla dentro alla prima occasione; da lì la partita si è messa in discesa. Era fondamentale vincere oggi, un risultato negativo sarebbe stato disastroso. Faremo la lotta su noi stessi cercando di fare più punti possibili. Spero che la quota salvezza sia sui 45, è dura. Speriamo di cavalcare l’onda di questo risultato positivo. Tutti i ragazzi stanno facendo un lavoro bellissimo. Napolano per noi era fondamentale, è inutile dire che senza di lui è più dura. Cerco di non far pesare la sua assenza ma sappiamo che tipo di giocatore è”.

Riccardo Bogliari, allenatore in seconda del Pda: “Vittoria d’oro visti i risultati. Nel primo tempo eravamo un po’ contratti e ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo, sbloccando la partita, siamo riusciti a trovare linee di passaggio di diverse. Ci siamo resi conto che il tempo stava stringendo e che era necessario fare qualcosa in più, soprattutto sulla lucidità. Giordano è insostituibile, sia in partita che nei calci da fermo. Speriamo di rivederlo in campo il prima possibile, nel frattempo dobbiamo studiare qualcosa di diverso. Quando riescono in campo queste giocate preparate c’è ancora più soddisfazione. Quota salvezza? Difficile fare pronostici.”