SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto allo stadio ‘Riviera delle Palme’ per il calcio d’inizio di Porto d’Ascoli-Nereto, gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie D girone F.

NOTE

Giornata parzialmente soleggiata in Riviera con leggera foschia. Formazione di casa in classica tenuta arancione, ospiti con maglia e pantaloncini celesti. Conduce l’incontro il signor Flavio Fantozzi di Civitavecchia, assistito da Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Finori, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Battista, Evangelisti, D’Alessandro, Spagna. All. Davide Ciampelli. A disp. Testa, Petricci, Aliffi, Marini, Massi, Dondoni, Clerici, Pietropaolo, Sabatini.

NERETO (4-3-3): Palermo, Ferrini, Santangelo, Salvatori, Reymond, Cipriani, Falzetta, Malfetta, Pedalino, Boito, Torromino. All. Federico Del Grosso. A disp. Diglio, Marconi, Monaco, Antonelli, Montano, Balducci, Maione, Natella, Kuqi.

ANGOLI

1-2

AMMONITI – Reymond (N), Santangelo (N)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ – Pasqualini con una palla alta in profondità prova a premiare l’inserimento di Evangelisti, esce Palermo con sicurezza e blocca la sfera.

9′ – Dopo una conclusione ribattuta da Sensi, Battista parte in velocità ma viene fermato con un fallo tattico da Reymond, primo ammonito della gara.

15′ – Evangelisti sventaglia a destra per Petrini che controlla e subisce fallo. Calcio di punizione vicino alla bandierina per il Pda.

17′ – OCCASIONE NERETO. Sulla chiusura a palla alta di Sensi, Boito è rapido a rubare la palla e a tentare il tiro con il sinistro dagli 11 metri. Fuori di poco.

20′ – Battista imbuca Spagna con una verticalizzazione, appoggio per Evangelisti che gira perfettamente per Verdesi. Chiusura provvidenziale di Santangelo.

22′ – Pasqualini si fa tutta la fascia e con un cross pennellato vede Verdesi. Il numero 7 schiaccia troppo il pallone, spazza Ferrini.

27′ – Calcio di punizione in zona laterale per il Pda. Evangelisti sul secondo palo cerca la testa di Sensi che mette in mezzo, libera l’area il Nereto.

29′ – Angolo per gli orange. Sulla palla alta di Evangelisti blocca in due tempi Palermo. L’estremo difensore del Nereto subisce poi fallo in attacco da parte di Sensi.

37′ – Forcing del Nereto. Cipriani insiste sulla destra e guadagna il massimo in una circostanza complicata. Primo angolo per gli ospiti.

40′ – Pedalino, eccezionalmente in posizione di play-maker, cerca l’inserimento del 4 Salvatori. Il difensore cerca la girata di prima con il destro ma il tiro è centrale e lento. Blocca facile Finori.

45′ – Parte in velocità Verdesi sulla destra ma viene fermato da un intervento intelligente da Santangelo. Ammonito il numero 3 del Nereto.

45′ – Duplice fischio di Fantozzi. Termina 0-0 il primo tempo tra Porto d’Ascoli e Nereto.