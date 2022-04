SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso la Sala Consiliare la conferenza stampa del progetto teatrale promosso dall’Associazione “Gli O’scenici”, per favorire l’inserimento sociale dei profughi ucraini duramente colpiti dal conflitto in corso.

L’iniziativa rientra nell’ambito della cosiddetta teatro-terapia, cioè un approccio al teatro inteso come strumento terapeutico per elaborare i vari urti della vita.

Il teatro, infatti, favorisce il rispetto dell’essere umano in tutte le sue dimensioni: psicologica, fisica, emozionale e spirituale.

Nel concreto l’idea proposta dagli O’Scenici è finalizzata alla creazione di 2 laboratori teatrali per 40 profughi ucraini, individuati nel comune di San Benedetto. Un percorso accademico completo, dalla durata di un anno, con la presenza di un interprete curato da Aifas.

Emblematiche in questo senso le parole dell’assessore alla cultura Lina Lazzari: “Personalmente sono rimasta colpita in positivo dall’incontro con questa compagnia teatrale e penso che il loro contributo in questo momento difficile sia stato preziosissimo per gli ucraini residenti nel Piceno. Con l’approssimarsi della Pasqua la pesantezza di certe situazioni si fa ancora più sentire, quindi è un bene che vengano lanciate iniziative del genere”.

Alle parole della Lazzari fanno eco quelle dell’assessore alle politiche giovanili Andrea Sanguigni, che aggiunge: “Non è un mistero che l’uomo non vive di solo pane, ma anche, se non soprattutto, di socialità. Non possiamo pensare di aiutare davvero chi cerca riparo dalla guerra, senza intervenire anche sulla dimensione psicologica e artistica”.

Il progetto prevede anche un evento di sensibilizzazione: una serata per denunciare gli orrori della guerra, con la partecipazione di attori e musicisti.

Tra i testimonial dell’iniziativa spicca anche l’attore e regista Marco D’Amore, il quale terrà una lezione di recitazione dal titolo: “Teatro, un amore immortale“, aperto agli aspiranti attori il 18 e il 19 giugno presso il teatro San Filippo Neri di San Benedetto.