Note: Castelnuovo Vomano, 15° soleggiato con nuvole sparse. Campo piccolo in sintetico. Padroni di casa in completo neroverdi, Samb in tenuta bianca e inserti rossoblu

Angoli 1-5

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

CASTELNUOVO VOMANO: Natale, Cangemi, Sanseverino, Casemirri, Alfieri, Terrenzio, D’Egidio, Prestianni, Coly, Emili Lorenzo, Ragni.

A disposizione: Scardillo, Pulsoni, Foglia, Emili Leonardo, Ludovici, Scacco, Morelli, Bubolo, Sparvoli. Allenatore Guido Di Fabio

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Lulli, Cardella, Amoruso, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi.

A disposizione: Sprecacè, Pica, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Buono, Peroni, Zanazzi, Frulla, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ OCCASIONE CASTELNUOVO VOMANO: scambio di Terrenzio con un giocatore neroverde, cross al centro per Coly che di testa conclude al lato a pochi passi dalla porta di Knoflach.

14′ GOL DELLA SAMB: azione sulla sinistra di Cardella che serve in profondità Fall che viene fermato. Sul rimpallo del contrasto Lisi con il sinistro mira il secondo palo e deposita in rete, 0-1.

15′ PAREGGIO DEL CASTELNUOVO VOMANO: incursione sulla sinistra dei neroverdi con Emili che entra in area e segna depositando il pallone sul secondo palo con Knoflach battuto, 1-1.

21′ OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA: ancora Emili sulla sinistra si incunea in area e crossa a rimorchio per D’Egidio che al volo conclude ma la sfera finisce alta sopra l’incrocio dei pali.

23′ OCCASIONE SAMB: conclusione di prima di Cardella con il mancino da fuori area, Natale respinge.

34′ CASTELNUOVO VOMANO IN 10: Espulso Emili dopo aver refilato una gomitata ai danni di Lorenzoni.

34′ Ammonito Terrenzio per proteste.

37′ Ci provano i rossoblu: pallone in profondità di Cardella per Fall, servito in area di rigore, conclude con il destro ma la sfera di gioco finisce al lato.

43′ Ancora i rossoblu: cross dalla sinistra su punizione di Angiulli, la difesa di casa allontana e dal limite arriva Amoruso che va al tiro ma conclude di poco sopra il montante.

45′ GOL ANNULLATO A CARDELLA: azione sviluppata dalla destra dei rossoblu. Fall viene servito in profondità in area di rigore e crossa al centro per Cardella che deposita in rete. Il guardalinee però alza la bandierina e segnala il fuorigioco del 9 rossoblu.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+1′ Ammonito Amoruso per un fallo a centrocampo.

45+1′ Cartellino giallo anche per Cardella. Fallo ai danni di Alfieri.

45+4′ Ammonito Alfieri per essere intervenuto in ritardo su Lisi.

45+5′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce in parità il primo tempo tra le due squadre.

SECONDO TEMPO

1′ Cambio dei rossoblu: esce Amoruso ed entra Zanazzi.

7′ Doppio cambio per Di Fabio: escono Coly e Ragni. Entrano Foglia e Ludovici.

15′ Sostituzione per Alfonsi: esce Lulli ed entra Di Domenicantonio.

15′ Sostituzione anche per i padroni di casa: esce Alfieri ed entra Emili Leonardo.

18′ Ammonito Fall, caduto in area di rigore tocca il pallone con la mano e dunque il direttore di gara estrae il cartellino.

22′ Ammonito Lorenzoni per un intervento in ritardo su un avversario.

24′ Cambio dei rossoblu: esce Lorenzoni per D’Agosto.

24′ Altro cambio della Samb: esce Cardella per Ferri Marini.

28′ GOL DEL CASTELNUOVO VOMANO: sbagliano un passaggio in attacco i rossoblu con D’Egidio che riparte in contropiede sulla sinistra e serve al centro Foglia che insacca sul primo palo, 2-1.

32′ OCCASIONE SAMB: lancio in profondità di Lisi per Fall che in area di rigore si gira e con il destro sfiora il palo di pochissimo.

38′ Cambio per gli ospiti: esce Tomas per Frulla.

38′ Cambio dei padroni di casa: esce D’Egidio per Bubolo.

40′ Altra sostituzione per i neroverdi: esce Prestianni per Pulsoni.

45′ Ammonito Sanseverino per un fallo su Zanazzi.

45′ Sono cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro. Prima sconfitta della gestione Alfonsi-Visi.