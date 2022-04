SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla rifinitura in vista della gara contro il Castelnuovo Vomano in programma per giovedì 14 aprile alle ore 15 presso lo Stadio Comunale di Castelnuovo Vomano, è stato intervistato il tecnico rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Archiviamo la partita e i festeggiamenti con i tifosi di domenica scorsa, ora pensiamo a vincere contro il Castelnuovo. Loro hanno un campo piccolo e sintetico, hanno una squadra organizzata e di Fabio mette bene in campo i propri giocatori. Dobbiamo creare le occasioni, sfruttarle ed essere cinici sotto porta. Infermeria? I ragazzi stanno tutti bene ma dobbiamo ancora fare delle scelte per le convocazioni”.