SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, venerdì 8 aprile, la ventitreesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Dura sconfitta per Sordapicena che perde al Palasport “Vannicola” di Offida per 10-0 contro Offida C5. La formazione di Merlini rimane ultima a 3 punti mentre la formazione di Antimiani resta agganciata alla lotta scudetto 44 punti a sole tre lunghezze dalla capolista L’Altro Sport.

Perde anche Sporting Grottammare presso la Palestra Polivalente di Amatrice per 6-5 contro Amatrice C5. Per la formazione di Lini non bastano i gol di Pignatti, Poggi e la tripletta di Deogratias. Con questa sconfitta i grottammaresi rimangono a 31 punti al sesto posto a due lunghezze dalla zona play-off.