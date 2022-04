Da Riviera Oggi Tabloid, numero 1273

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come di consueto la nostra rubrica dedicata ai vertici delle Polizie Locali e delle Forze dell’Ordine della provincia picena.

Oggi è la volta del Questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, insediatosi nel nostro territorio da febbraio 2022. Proveniente dal Compartimento Polizia Ferroviaria della Lombardia, dove per quasi 2 anni ha coordinato l’azione degli 11 reparti presenti in quella regione, ha lavorato anche presso le Questure di Napoli, Bari, Avellino, Brescia e il Servizio Centrale Operativo di Roma.

Prima domanda al cittadino Vincenzo Massimo Modeo. Ha avuto modo di conoscere la provincia e ha già dei luoghi preferiti dove trovare qualche ora di svago e relax?

“Al momento ho avuto modo di visitare, più per lavoro che per piacere, la Riviera e ovviamente la città di Ascoli. Luoghi che ho trovato molto belli, piacevole il connubio mare-monti. Il mio auspicio è di conoscere meglio, quando mi sarà possibile, i numerosi Borghi presenti nel Piceno”.

Quali sono le sue sensazioni e impressioni, da Questore, sulla provincia di Ascoli sull’operato delle Forze dell’Ordine e la situazione in provincia inerente ai servizi di prevenzione e sicurezza dopo due mesi dal suo insediamento?

“La macchina organizzativa è molto buona. C’è un’ottima collaborazione fra le Forze di Polizia e anche con i cittadini. La provincia di Ascoli è una realtà sana ma non bisogna mai abbassare la guardia e puntiamo molto sulla prevenzione per contrastare qualsiasi tipo di criminalità e tutelare la collettività. Le applicazioni come YouPol aiutano sia noi sia i cittadini nel verificare episodi e garantire legalità e sicurezza”.

Si avvicina la stagione estiva e come noto la provincia vedrà l’arrivo ingente di persone e turisti, specialmente lungo la costa. Ci sono già idee sul tavolo per contrastare la Movida molesta e altri possibili comportamenti non idonei?

“In questi giorni è stata emanata a San Benedetto un’ordinanza a tutela della cittadinanza per evitare abusi di alcool e la cosiddetta Movida molesta. Un primo banco di prova in vista dell’imminente stagione estiva. Ci faremo comunque trovare pronti e preparati, attueremo dei piani in collaborazione con le varie Forze dell’Ordine, i Comuni e anche i titolari delle attività commerciali. L’unione fa davvero la forza e remare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo, ovvero un divertimento sano, darà senz’altro benefici a tutta la comunità”.

Sisma 2016, emergenza Covid e crisi Ucraina: tre eventi che hanno portato alla luce la grande generosità del popolo Piceno nei confronti dei bisognosi. Un suo pensiero a riguardo e come procede la gestione di accoglienza dei profughi ucraini.

“Concordo, la popolazione della provincia si è fatta trovare pronta, come in passato, ad aiutare chi soffre come in questo caso i cittadini ucraini. La Questura è aperta tutti i giorni, tramite gli appositi sportelli, a coloro che stanno giungendo dall’Ucraina per l’identificazione e l’inserimento nella realtà italiana in vari ambiti che vanno dal lavoro, dalla scuola e la sanità. Ricordiamo anche ai cittadini italiani (privati o titolari di strutture ricettive), che vogliono ospitare e aiutare i profughi, di fare sempre affidamento alle istituzioni ufficiali come la Questura e la Protezione Civile per garantire legalità e un’identificazione idonea”.