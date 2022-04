RIPATRANSONE – Ispirata all’episodio del Vangelo secondo Luca, la tela dal titolo “La cena di Emmaus“, della misura di 100 x 200 cm, è stata realizzata dal pittore ripano Filippo Scartozzi e si trova nella chiesa Madonna di Fatima di Valtesino di Ripatransone. Nell’episodio narrato, due discepoli, in cammino verso un villaggio di nome Emmaus, incontrarono Gesù e, pur non riconoscendolo, lo invitarono a mangiare con loro. Fu allora, quando Gesù spezzò e benedisse il pane, che capirono che si trattava di lui, che poi sparì.

“Nella realizzazione dell’ opera ho cercato di dare la massima espressività ai figuranti, come se fossero in una scena teatrale, infatti, per la figura di Gesù nel gesto dello spezzare il pane, mi sono ispirato all’ultima cena del “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli – ha spiegato il pittore.

“In secondo piano abbiamo il paesaggio con un suggestivo tramonto, uno dei tanti bellissimi che possiamo ammirare da Ripatransone verso i monti. Ho reso molto espressivo il volto pieno di stupore del discepolo di destra che, con la mano indica il gesto dello spezzare il pane. Il discepolo di sinistra, invece, più anziano, è meno colto da stupore, come se si aspettasse quel gesto, ma ugualmente preso dalla commozione – ha continuato.

“Nel versetto del Vangelo secondo Luca non viene citata la presenza di altri personaggi oltre ai principali ma come hanno fatto alcuni grandi Maestri del passato tra cui Caravaggio, Tiziano, Veronese e Rembrandt, anch’io, nel mio piccolo, ho voluto inserire nell’opera un’ inserviente, una ragazza che porta il vino. Suggestivo e un po’ malinconico il suo volto dolce che osserva chi assiste alla scena, cioè noi spettatori – ha concluso.

Nato a Ripatransone dove vive e lavora, appassionato da sempre delle arti figurative e del disegno, autodidatta, Filippo Scartozzi è approdato alla pittura ad olio nel 1992, quando è stato subito notato dal maestro sanbenedettese Mario Lupo, che gli ha trasmesso la passione per l’arte figurativa e il paesaggio marino.

Negli anni ha organizzato alcune mostre personali e ha partecipato a diversi concorsi come il “Premio Arte Mondadori“, dove si è classificato tra i primi dieci, il “Premio Cupra“, ” La Nuova Marguttiana di Macerata” e il “Premio Internazionale d’Arte D’Annunzio di Pescara“, dove ha ricevuto riconoscimenti nel 2015 e nel 2016.

La sua ultima mostra personale è stata allestita nel 2018 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.