SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricorrenza amara in Riviera ma che deve essere giustamente ricordata e mai dimenticata.

Ieri, 10 aprile, erano esattamente trent’anni dalla tremenda alluvione a Porto d’Ascoli causata dall’esondazione del fiume Tronto.

Grazie al Movimento Cinque Stelle di San Benedetto, recuperiamo tramite YouTube una documentazione video di 23 minuti relativa all’esondazione di venti anni fa, realizzata dal regista Luigi Maria Perotti, all’epoca alla sua prima ‘fatica’, dal titolo Documentario sull’esondazione del fiume Tronto nell’aprile del 1992, le vere cause di un disastro mascherato, il quale faceva seguito al “Secondo Libro Bianco, Per non dimenticare” di Luigi Maria Perotti e Pietro D’Angelo“.

Fu un vero disastro quello che avvenne nell’aprile 1992, una ferita che San Benedetto, e specialmente Porto d’Ascoli, brucerà sempre.