Stagione Concerti 2009: un calendario per tutti

Si apre venerdì 20 febbraio, con il pianista Evgeni Bozhanov, la rassegna annuale realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni “Gioventù Musicale”, “Schubert” e l'istituto “Vivaldi”. Novità: un cartellone comune e un abbonamento unico con sconti per gli under 25

di Emily Forlini