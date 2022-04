MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento con “Comunicare fotografia”, la rassegna dedicata al mondo della fotografia composta da quattro incontri tenuti da fotografi professionisti, organizzata nell’ambito del corso di fotografia realizzato dall’associazione “Mosso Piceno – La bottega di fotografia”, con il patrocinio del comune di Monteprandone.

Mercoledì 13 aprile, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi, alle ore 21, sarà ospite Lorenzo Cicconi Massi, uno dei fotografi dell’agenzia Contrasto. Sceneggiatore e regista del lungometraggio “Prova a volare” con Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini ed Antonio Catania, in programmazione su SKY cinema e su LA7, nel 2007 è premiato nella sezione “sports features singles” al World Press Photo e nello stesso anno ha ricevuto il premio G.R.I.N.(Amilcare Ponchielli) per la serie sui giovani “fedeli alla tribù”. Ha realizzato il film “Mi ricordo Mario Giacomelli”, (dvd ed. Contrasto), ha esposto i suoi lavori a Parisphoto. Nel 2017 gli è stato conferito il premio “Scanno dei fotografi”, a giugno 2018 ha realizzato la mostra personale curata da Denis Curti, “La Liquidità del movimento”, presso la Certosa di San Giacomo di Capri; nel 2019, in Africa, presso il centro di Mthunzi, ha realizzato le fotografie per il calendario AMANI 2021; nel 2020 ha collaborato con Faraci, Zoppolato, Munari e Comello al libro “Suite n°5″, uscito per Emuse editore. Insegna “Il racconto fotografico” nella Scuola di giornalismo e fotografia “Jack London”, a Fermo. Nel 2021 ha pubblicato con Marsilio editore il libro “A disegnar le vigne” sulla viticultura in Valdobbiadene, a cura di Denis Curti, e la FIAF gli ha attribuito l’onorificenza MFI, maestro della fotografia italiana.

I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 27 aprile con Monia Marchionni e mercoledì 11 maggio con Marco Biancucci.

Ingresso libero con green pass.