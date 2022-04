SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A poche ore dall’inizio della eFemminile, il campionato esportivo dedicato al mondo del calcio femminile, abbiamo intervistato la player della Sambenedettee Giorgia Casciaroli. Per lei e per il club rossoblù è il debutto ufficiale nella manifestazione. Un debutto impreziosito dal logo nella maglia di Women in Games Italia che ha scelto il team femminile Esports di San Benedetto del Tronto come testimonial per questo evento.

Giorgia, come nasce la tua passione per i videogiochi?

“La mia passione per i videogiochi nasce da quando avevo otto anni. Oltre al divertimento in sé mi piace molto confrontarmi online con chi sta dall’altro lato”.

Tre aggettivi per descriverti?

“Determinata, competitiva e spensierata”.

Essere donna nel mondo del gaming, criticità da evidenziare?

“Nessuna secondo me. La bravura non è determinata sicuramente dal sesso ma dalla passione che metti durante il gioco”.

Pronta per questa nuova avventura con la Samb Women Esports?

“Pontissima! Non vedo l’ora di sfidare il primo avversario”.

Roma, Cagliari, Verona, Pescara e molte altre per una eFemminile di alto livello. Obiettivo di questa stagione?

“L’obiettivo primario è vincere, senza tralasciare il divertimento”.

Durante il campionato sarai una player testimonial del progetto Women in Games Italia, cosa ne pensi?

“Una bella soddisfazione e una grande responsabilità”

Fischio d’inizio 12 aprile, comunque vada…

“Vinca il migliore!!!”.

La eFemminile partirà martedì 12 aprile alle ore 21:30. La regular season si giocherà ogni martedì sera fino al 10 maggio 2022. Si qualificheranno alla fase successiva, ovvero la Final Four le prime due classificate dei due gironi. In palio oltre al titolo di campionessa d’Italia, il Joypad d’oro.

La Sambenedettese è stata inserita nel Giorone B con Cagliari, Verona, Chievo, Cantera Pescara e Ternana. Come prima gara della stagione incontrerà nella prima gara il Chievo. Tutti i risultati del campionato eFemminile saranno a disposizione sul sito ufficiale della LND esport e sui canali social Samb Women. Le live streaming si terrenno sul canale Twitch e su tutti i social media della LND.