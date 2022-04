SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo quattro pareggi consecutivi in cui è veramente successo di tutto siamo qui per parlare di una bella Samb, e anche fortunata, che porta a casa tre punti importantissimi. È stata una partita piacevole da vedere con entrambe le squadre che hanno creato le proprie occasioni ma non solo perché si è tornati ad avere un assaggio della Curva Nord, che dopo tanto tempo, ha dato un po’ di vivacità al settore e alla partita.

Il primo tempo i rossoblu colpiscono il legno con Cardella e passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Tomas. L’1-0, però, dura poco perché esattamente un minuto dopo viene concesso, ingenuamente, un corner agli ospiti e dopo un rimpallo tra Tomas e Fall e la respinta di Knoflach su Ricamato, Galesio pareggia i conti, con la Samb, un po’ sfortunata in questa circostanza, che deve ricominciare.

Il Matese, tuttavia, impone il proprio gioco e lancia degli squilli in fase offensiva ma nel secondo tempo i rossoblu partono forte prima con il colpo di testa di Fall che esce di poco al lato, poi con le reti di Lisi e dell’attaccante senegalese. I giochi sembravano chiusi ma gli ospiti nonostante tutto non si perdono d’animo e colpiscono una traversa da punizione con Napoletano, accorciano le distanze con Ricciardi e sfiorano il pareggio con Galesio fermato da un salvataggio miracoloso del portiere austriaco. Nel finale Cardella manca di lucidità e si divora un gol già fatto.

L’importante era vincere, come ha detto Alfonsi in settimana, e dopo tanti episodi sfavorevoli la fortuna, per una volta, è stata dalla parte della squadra rivierasca che si è salvata in diversi momenti della partita ma allo stesso tempo deve migliorare in fase realizzativa sotto porta e in fase difensiva, dove dovrebbe concedere di meno. Forse è stato concesso qualcosa di troppo agli ospiti ma c’è anche da dar merito alla formazione di mister Urbano che è venuta a fare la sua partita ed è uscita dal “Riviera delle Palme” a testa altissima.

Mi è piaciuto particolarmente il lavoro del centrocampo: Angiulli, che mi è sembrato essere in condizione, ha disputato una partita da vero regista, Lulli, che nonostante un risentimento muscolare accusato in rifinitura, ha disputato una grande gara. Lisi è stato sicuramente il giocatore più pericoloso e Amoruso ha giocato una gara di tutto rispetto. Va dato anche merito ai due terzini, Alboni e Lorenzoni, che si sono sempre proposti per alimentare l’azione. Fall si riconferma un grande attaccante, dispiace per Cardella apparso particolarmente stanco e poco lucido ma non si discutono le sue qualità importanti.

Del resto i rossoblu si portano a 39 punti in classifica al 10° posto con la gara da recuperare contro il Vastogirardi e nel prossimo turno c’è la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out, provando a battere il Castelnuovo Vomano attualmente a 35 punti. Sarà importante recuperare le energie, prepararsi fisicamente e mentalmente per questo periodo impegnativo.

Da giovedì tornerà a disposizione Di Domenicantonio dopo la squalifica e il duo Alfonsi-Visi potrà fare affidamento all’ex Campobasso e provare a dare un po’ di spazio ai giocatori più freschi, che secondo il mio punto di vista, possono dare una grossa mano.