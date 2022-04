Knoflach 6,5 Buona prestazione dell’ex Rapid Vienna. Compie parate importanti nel secondo tempo bloccando un colpo di testa ravvicinato di Galesio e sul 3-2 salva miracolosamente sulla linea un tiro sempre dell’attaccante argentino. Sfortunato nella circostanza del primo gol dove inizialmente respinge il tiro ravvicinato di Ricamato poi sulla ribattuta Galesio deposita in rete. La traversa lo salva dopo il calcio di punizione violento battuto da Napoletano. Ha qualche responsabilità sul gol su punizione di Ricciardi dove si è fatto cogliere impreparato ed era troppo fuori dai pali.

Alboni 7,5 Il terzino rossoblu gioca una grande partita. È un motorino sulla fascia destra ed è indispensabile in tutte e due le fasi di gioco. Perfetto l’assist al bacio per il 3-1 siglato da Fall.

Conson 6+ Prestazione più che sufficiente del centrale rossoblu. Limita come può un attaccante fisico come Galesio che gli crea qualche problema e lo mette in difficoltà in diverse circostanze.

Tomas 6,5 Buona gara anche del croato. Bene sui contrasti aerei e trova la prima gioia in rossoblu siglando il momentaneo 1-0. Buca due interventi nel primo tempo che sarebbero potuti essere pericolosi per un’eventuale ripartenza dei campani.

Lorenzoni 6,5 Il classe 03′ abbina corsa e precisione nei passaggi, condisce la prestazione con delle belle discese sulla fascia dando supporto ai propri compagni. In fase difensiva si trova a marcare Galesio in diverse circostanze e va in difficoltà ma sulla sua fascia non commette errori gravi.

Angiulli 7 Bella gara del capitano rossoblu, guida bene il centrocampo, serve i compagni con dei passaggi precisi e si sacrifica per la squadra. Tenta qualche conclusione dal limite dell’area ma non ha fortuna. Perfetto il cross da punizione che porta al gol di Tomas.

Lulli 6,5 Nonostante abbia avuto un risentimento muscolare nella rifinitura è voluto scendere in campo. Crea superiorità in fase offensiva con i suoi inserimenti, corre molto e contrasta gli avversari con la giusta cattiveria. Al 30′ st esce per Frulla.

Amoruso 6,5 Partita convincente del centrocampista classe 03′. Nonostante abbia trovato poco spazio durante la stagione, nelle ultime gare ha avuto modo di dimostrare di essere un giocatore valido e nella gara contro il Matese recupera molti palloni e abbina bene corsa e qualità. Al 27′ st viene chiamato al cambio, al suo posto Zanazzi.

Lisi 7,5 Il ragazzo classe 01′ è il giocatore più pericoloso dei rossoblu. Crea scompiglio nella difesa verde-oro e le sue azioni personali danno vita ad azioni da gol pericolose. Nel primo tempo prova una conclusione che Del Giudice respinge e serve un buon cross a Cardella che sfortunatamente colpisce il palo. Nel secondo tempo segna il gol del 2-1 dopo una sua progressione e lo scambio con Fall. Al 40′ st viene sostituito per Peroni.

Fall 7,5 Tocca pochi palloni rispetto al solito ma l’attaccante senegalese si mette in mostra con un gol e un assist. Eccellente la sponda di tacco per il gol di Lisi, per non parlare dello stacco imperioso di testa che porta al 3-1 dopo il cross di Alboni. Nel secondo tempo, dopo un cross di Lisi, devia il pallone di testa ed esce al lato a pochi passi dalla porta e in un’altra occasione prova il destro ad incrociare che Del Giudice respinge.

Cardella 6+ Prestazione generosa dell’attaccante romano. Si vede nel primo tempo con una conclusione deviata da Del Giudice che colpisce il palo interno. Prova a sfruttare il vento a favore e conclude diverse volte verso la porta con il mancino e va vicino al gol. Manca di lucidità nel finale quando non sfrutta la superiorità numerica e invece di servire i compagni liberi, spreca malamente calciando al lato.

Zanazzi 6 Gioca l’ultimo quarto d’ora al posto di Amoruso, si inserisce tra gli spazi e si propone per le ripartenze.

Frulla 6 Sostituisce Lulli e torna a giocare dopo lo stop per un problema fisico. Entra abbastanza bene e sfiora il gol con un tiro che l’estremo difensore campano respinge. Si fa saltare troppo facilmente da Szyszka nell’occasione al 38′ st dove Knoflach salva il tiro di Galesio.

Peroni sv Entra al posto di Lisi nel finale di gara.

Alfonsi-Visi 7 Dopo quattro pareggi consecutivi i rossoblu tornano alla vittoria portando a casa tre punti fondamentali, la Samb gioca bene e vince portando molti uomini all’attacco. Ottima prova da parte del centrocampo ed è prezioso il lavoro dei due terzini. Spesso e volentieri si va vicini al gol ma delle volte manca cattiveria e lucidità sotto porta. In difesa Galesio crea problemi ma Knoflach e anche un po’ di fortuna salvano il risultato. È stata una partita sofferta ma la vittoria è meritata e con una gara da recuperare i rossoblu possono allontanarsi sempre di più dalla zona play-out e provare ad avvicinarsi alla zona play-off. Ora, però, è tempo di concentrarsi sulla prossima gara in programma contro il Castelnuovo Vomano giovedì 14 aprile alle ore 15 in trasferta.