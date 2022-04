SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bella vittoria e anche sofferta contro il Matese, abbiamo intervistato nel post-gara il presidente Roberto Renzi, i mister Sante Alfonsi e Corrado Urbano. Di seguito le nostre video-interviste.

Renzi: “Cercherò in tutti i modi di rendere più felice il centenario della Samb, fosse per me farebbe il salto in Serie B. Oggi ho visto una squadra ben organizzata, sul 3-1 pensavo di poter stare tranquillo ma ho perso dieci anni di vita, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. I tifosi sono il numero uno in campo, non il dodicesimo, con loro ho un rapporto franco. Abbiamo una grande squadra e di classifica alta”. Inoltre il nostro direttore Nazzareno Perotti ha invitato il patron rossoblu ad una puntata di Scienziati nel Pallone.

Alfonsi: “Abbiamo meritato la vittoria ma potevamo chiuderla prima. I ragazzi hanno dato tutto, Lulli in rifinitura ha avuto un risentimento muscolare ma è voluto esserci. Noi vogliamo giocare, più giochiamo più abbiamo voglia di riscattarci. Galesio ci ha creato qualche problema ma oggi contavano i tre punti”.

Urbano: “Abbiamo fatto la nostra partita di sacrificio, cercando di chiudere gli spazi e provando a raggiungere la parità. Abbiamo creato tante occasioni ma il portiere è stato bravo e siamo stati sfortunati. La Samb ha una squadra forte: ha due attaccanti forti e un centrocampo di qualità. Play-off? Noi dobbiamo pensare ad allontanarci dalla zona play-out.