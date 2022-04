SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco la nostra video intervista a Mimmo Minuto, personaggio noto agli appassionati di cultura del posto.

Quali sono gli eventi e le rassegne del nuovo calendario estivo?

“Siamo alla XXXXI edizione di “Incontri con l’autore”, che si svolgerà dall’11 giugno al 15 settembre; poi abbiamo tre premi letterari, uno alla giovane promessa, uno all’ editor e il riconoscimento alla casa editrice, i finalisti del Premio Strega e il festival dedicato a Pasolini. Per quanto riguarda “Incontri con l’autore”, hanno già confermato: Carlo Cottarelli, Antonio Caprarica, Paolo Crepet, Sergio Rizzo, Massimo Poggini, studioso di grandi cantanti, in particolare di Lucio Dalla, Enrico Vanzina, Marilù Oliva, Sandra Petrignani, Andrea Delogu e Maurizio De Giovanni. La giovane promessa la stanno valutando, mentre l’editor che premieremo quest’anno sarà Roberto Cotroneo e la casa editrice la Nord Edizioni di Augi. Per quanto riguarda il festival su Pasolini, si svolgerà dal 7 al 13 agosto e ci saranno sette o otto scrittori; ad aprirlo, con un ricordo di Pasolini, sarà il giovane sambenedettese Giammarini, già molto noto nell’ambito cinematografico, e le ultime due serate saranno dedicate al cinema, con la proiezione di un film di Pasolini e dell’ultimo documentario girato da Pasolini qui a San Benedetto. Ricordiamo anche “Piceno d’autore”, che si svolgerà a Monteprandone dal 4 all’8 luglio: il tema quest’anno sarà “I giovani e la digitalizzazione”. Presenteremo il programma al Salone del Libro di Torino dal 19 al 23 di maggio”.

Possiamo dare delle date di appuntamenti che sono stati già definiti?

“Sì, quella del Premio Strega è il 25 giugno, quella del Premio alla Giovane Promessa il 14 luglio, il Premio alla casa editrice sarà 15 luglio e il Premio all’editor il 16 luglio. Per quanto riguarda altre date, il 17 giugno partiremo con Cottarelli, poi ci sarà Caprarica il 22 giugno, Crepet il 24 giugno, Rizzo il 10 luglio, Poggini il 12 luglio, Vanzina il 17 luglio, Oliva il 19 luglio, la Petrignani il 22 luglio, Delogu il 24 luglio e De Giovanni il 24 agosto. Chiaramente stiamo lavorando su tanti altri nomi e avremo il programma finale entro il 30 aprile per poter fare il pieghevole da presentare al Salone del Libro di Torino”.

Grazie al sostegno della fondazione Carisap, l’associazione può contare su una nuova figura professionale. Di che cosa si occupa?

“Sì, si tratta del dottor Marco Sprecacè, che dovrà essere formato per occuparsi di banche per conto dell’associazione. Grazie al contributo avuto dalla fondazione Cassa di Risparmio, sarà uno stretto collaboratore della presidenza e del C.d.a. e si occuperà di comunicazione. Avremo anche un nuovo sito, che curerà lui, e sarà con noi al Salone del Libro di Torino. Insomma, sarà il trait d’union tra l’associazione e la comunicazione”.

Sono in cantiere anche altri eventi che magari, negli anni passati, erano stati messi un po’ da parte? Mi riferisco, ad esempio, al festival Favolà…

“Sì, del festival Favolà si stanno occupando Cinzia Carboni e Mimma Tranquilli, che stanno cercando un comune che dia la disponibilità a ospitarlo entro il mese di settembre. Mi ero dimenticato di menzionare il festival Reflex ad Alba Adriatica e voglio anche ricordare che abbiamo anche stretto delle partnership con altre associazioni culturali: la Pelasgo di Grottammare, il “Sunbeach Comics”, con cui saremo insieme quest’anno per la prima volta alla manifestazione dei primi di luglio, la fondazione “Libero Bizzarri” di Francesca Vagnoni, con cui collaboriamo per il festival di Pasolini, ma con la quale stiamo valutando la possibilità di fare altri eventi”.

Un programma, dunque, ricco e vario che, immagino, sarà anche presentato in conferenza stampa?

“Sì, sicuramente dopo il nostro rientro dal Salone del Libro, lo presenteremo anche in una conferenza stampa”.