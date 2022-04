Note: San Benedetto del Tronto, 13° soleggiato con raffiche di vento. Campo in discrete condizioni con qualche zolla in alcune zone. Samb in completo rossoblu, Matese in tenuta bianca e inserti verdi.

Angoli 6-2

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Lulli, Cardella, Amoruso, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi.

A disposizione: Sprecacè, Pica, Ferri Marini, Zgrablic, Buono, Peroni, Zanazzi, Frulla, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

MATESE: Del Giudice, Szyszka, Setola, Fabiano, Congiu, Albanese, Tribelli, Ricamato, Galesio, Ricciardi, Napoletano.

A disposizione: Martino, Andreassi, Crispino, Riccio, Masi, Iannetta, Langellotti, Calemme, Del Vecchio. Allenatore Corrado Urbano

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Ci prova la Samb: conclusione dal limite di Cardella con il sinistro, il pallone si conclude al lato.

14′ OCCASIONE SAMB: azione sviluppata sulla sinistra dei rossoblu con Lisi che rientra sul destro e prova il tiro con Del Giudice che respinge. Subito dopo Fall ribatte ma il pallone finisce in angolo.

20′ OCCASIONE MATESE: cross sulla sinistra da parte di Setola a cercare Galesio che stacca di testa e devia il pallone che esce di poco al lato.

23′ PALO DELLA SAMB: azione sulla sinistra di Lisi che crossa basso in area per Cardella che conclude verso la porta ma Del Giudice respinge e la palla finisce sul palo.

26′ Ammonito Lisi, intervento troppo duro ai danni di Galesio.

31′ Azione dei rossoblu: Cardella che prova nuovamente la conclusione dal limite con il sinistro ma la sfera sfiora la traversa e finisce alta.

35′ GOL DELLA SAMB: cross dalla sinistra direttamente da punizione con Angiulli che trova la deviazione aerea di Tomas, Del Giudice devia ma il pallone finisce in rete, 1-0.

36′ PAREGGIO DEL MATESE: angolo dalla sinistra battuto da Ricciardi, rimpallo Tomas-Fall poi Ricamato conclude in porta ma Knoflach respinge. Sulla ribattuta si avventa Galesio che deposita in rete, 1-1.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce 1-1 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

2′ GOL DIVORATO DALLA SAMB: azione sviluppata sulla destra con Lisi che va al cross teso, devia inizialmente Del Giudice poi Fall conclude di testa fuori.

7′ GOL DELLA SAMB: scambio nello stretto tra Fall e Lisi, il 24 si smarca con una finta e con il sinistro conclude sul secondo palo alle spalle di Del Giudice, 2-1.

15′ Si rivede il Matese: cross dalla sinistra di Napoletano, buca l’intervento Tomas e sul secondo palo arriva Szyszka che tira alto.

23′ Doppio cambio per il Matese: escono Fabiano e Tribelli, entrano Masi e Calemme.

26′ GOL DELLA SAMB: cross al centro dell’area di Alboni dalla destra per il colpo di testa di Fall che deposita in rete, 3-1.

27′ Cambio dei rossoblu: esce Amoruso per Zanazzi.

28′ OCCASIONE MATESE: Ricamato sulla sinistra scambia con Napoletano e lo stesso numero 8 crossa al centro per Galesio che colpisce di testa, Knoflach si tuffa e blocca.

29′ TRAVERSA DEL MATESE: punizione in posizione centrale per i verde-oro con Napoletano che conclude verso la porta con un destro violento e il pallone si stampa sul montante.

30′ Altro cambio dei rossoblu: esce Lulli per Frulla.

33′ GOL DEL MATESE: punizione dalla corsia di destra battuta da Ricciardi direttamente in porta, con Knoflach che viene sorpreso e il pallone si conclude in rete, 3-2.

38′ GOL DIVORATO DAL MATESE: Frulla si fa saltare con troppa facilità da Szyszka che entra in area dalla destra e serve Galesio arretrato che conclude in porta, Knoflach respinge poi Napoletano tira fuori.

40′ Cambio per Alfonsi: esce Lisi per Peroni.

42′ Sostituzione per Urbano: esce Napoletano per Langellotti.

45′ Sono quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+1′ OCCASIONE SAMB: tiro violento dal limite di Cardella con il sinistro, Del Giudice respinge miracolosamente in angolo.

45+2′ Cambio del Matese: esce Setola per Iannetta.

45+2′ GOL DIVORATO DALLA SAMB: intercettano il pallone i rossoblu a centrocampo e ripartono in contropiede in superiorità numerica. Successivamente Cardella conclude in area con il sinistro e il pallone esce fuori, occasione sprecata dal 7 che avrebbe potuto servire Fall che era libero.

45+4′ Triplice fischio dell’arbitro. Finisce 3-2 per la Samb al “Riviera delle Palme”. I rossoblu tornano alla vittoria con sofferenza dopo cinque pareggi consecutivi.